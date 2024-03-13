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رمضان غزة حزين وجهود الوساطة تتسارع لإعلان هدنة في النصف الأول

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يهدأ القتال ولا القصف المدفعي والغارات الجوية حتى في وقت السحور ولا في اليوم الأول من شهر رمضان في قطاع غزة المهدد بالمجاعة، واستمرت أعداد القتلى بالارتفاع مع وصول العشرات منهم إلى المستشفيات، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ورغم تكرار الدعوات إلى وقف الحرب، ما زالت إسرائيل تتمسك بخطتها لاجتياح مدينة رفح الجنوبية حيث يتكدس 1.5 مليون من النازحين في ظروف كارثية.
وقال عوني الكيال (50 عاما) النازح في رفح لوكالة فرانس برس «بدأ رمضان حزينا ومتشحا بالسواد وطعم الموت والدم وأصوات الانفجارات والقصف. سمعت صوت المسحراتي وهو شاب متطوع يجول بين الخيم واستيقظت في خيمتي البسيطة وصرت أبكي على حالنا».
ويضيف «فجأة سمعت دوي القصف. ضربوا بيتا بحي الجنينة، ورأيت سيارات الإسعاف تنقل شهداء وجرحى».
وقالت وزارة الصحة في القطاع إن غارة استهدفت وقت السحور منزل عائلة بركات في حي الجنبية برفح وخلفت أربعة قتلى بينهم ثلاث نساء وعدد من الجرحى.
رمضان حزين
وفيما يخيم شبح المجاعة الوشيكة على القطاع المحاصر الذي يعاني معظم سكانه من نقص الماء والطعام والوقود، وفق الأمم المتحدة ومقاطع فيديو وروايات يومية من القطاع المدمر، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس إن عدد الذين توفوا نتيجة «سوء التغذية والجفاف» ارتفع إلى 25.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن «عشرات الأطفال يتوفون أسبوعيا بسبب سوء التغذية والجفاف من دون أن يصلوا المستشفيات».
وقال جمال الخطيب في رفح «لا يوجد أصلا طعام، فكيف سنفطر في رمضان؟ كيف سنفرح ولا مأوى ولا كهرباء ولا ماء والأسوأ لا شيء على مائدة السحور أو الفطور في خيام النازحين المنكوبين».
وقال أحمد خميس (40 عاما) «رمضان حزين جدا هذا العام.. لا طعم له. حرب قذرة ودموية، حرب إبادة، ولا طعام ولا شراب».
وسيحرم «مئات آلاف» الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح، بحسب وزارة الأوقاف في غزة. وقال المكتب الإعلامي لحماس إن الجيش الإسرائيلي استهدف «أكثر من 500 مسجد، بينها 220 مسجدا هدمها بشكل كلي، و290 مسجدا بشكل جزئي وصارت غير صالحة للصلاة».
في الأثناء، تشارك دول عربية وغربية كل يوم تقريبا منذ أسابيع بإلقاء طرود غذائية ومساعدات طبية على قطاع غزة بالمظلات.
لكن الأمم المتحدة ترى أن عمليات إلقاء المساعدات جوا وإرسال المساعدات من طريق البحر، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.
وصباح اليوم السابع والخمسين بعد المئة للحرب، أفادت وزارة الصحة في القطاع عن 67 قتيلا و106 جرحى سقطوا أمس، وقالت الوزارة إن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرق، واتهمت الجيش الإسرائيلي بمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
لترتفع بذلك «حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر، 72% منهم من الأطفال والنساء» بحسب الوزارة.
وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس إن الجيش الإسرائيلي «شن أكثر من 40 غارة جوية» ليلا طالت مناطق في خان يونس (في جنوب القطاع) وحي الزيتون وتل الهوى بمدينة غزة. واستهدف القصف المدفعي المكثف مناطق في شرق رفح في أقصى الجنوب على الحدود مع مصر.
وقالت قناة «الجزيرة» إن قوات الاحتلال نسفت أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث كانت هذه المنطقة الأكثر اشتعالا خلال الفترة الماضية، اذ تعمدت القوات الإسرائيلية بتدمير المنازل ونسفها.
وقال الجيش الاسرائيلي من جانبه إن قواته تخوض «في وسط قطاع غزة مواجهات قريبة وتستعين بالقناصة وبالضربات الجوية». وأضاف «نفذت القوات مداهمات مستهدفة عددا من المساكن» مشيرا إلى «اعتقالات والعثور على أسلحة وذخائر».
تسريع المفاوضات
وبعد فشل مفاوضات التهدئة التي كان يأمل أن تسفر عن هدنة مع حلول شهر رمضان، اتهمت إسرائيل حماس «بالتشبث بمواقفها وعدم إبداء اهتمام بالتوصل لاتفاق وبالسعي إلى إشعال المنطقة خلال رمضان».
في المقابل، حمل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إسرائيل مسؤولية الفشل في كلمة ألقاها لمناسبة حلول رمضان.
وقال «أي اتفاق يجب أن يكون شاملا... وبضمانات دولية... إذا تسلمنا من الإخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال بالتزامه الانسحاب ووقف العدوان وعودة النازحين، فنحن جاهزون لاستكمال حلقات الاتفاق وأن نبدي مرونة في قضية التبادل».
وقال مصدر مطلع على المفاوضات التي تشارك فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر كجهات وسيطة، إنه «سيتم تسريع الجهود الديبلوماسية في الأيام العشرة المقبلة» بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق خلال النصف الأول من رمضان.
شد الرحال
إلى ذلك، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن أجواء العبادة في المسجد الأقصى يجب أن تكون دون تنغيص وعرقلة وتوتر.
وحذر عكرمة من مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد.
وأضاف صبري: «في رمضانات السنوات السابقة، كان هناك افتعال مشاكل وتوترات من قبل سلطات الاحتلال، لأنه لا يريد أن يشاهد عشرات الآلاف يحتشدون في الأقصى، ولكننا نؤكد على أن رمضان هو شهر العبادة المميزة من قبل المسلمين وينبغي أن تكون أجواء العبادة مهيأة لهم دون تنغيص ودون عرقلة ودون توتر».
واعتبر خطيب الأقصى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تخضع للتطرف، لأن الجماعات المتطرفة أصبحت مسؤولة في الحكومة.
في هذه الأثناء، توسع الخلاف بين حكومة بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية، حيث قال رئيس الوزراء الاسرائيلي في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو إن الرئيس الأميركي جو بايدن «مخطئ» في اعتقاده أن سياسته لا تحظى بتأييد الإسرائيليين.
وتعليقا على قول بايدن إن نتنياهو «يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها»، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي «لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، لكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد الغالبية، ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلتا الحالتين».
وأضاف «أولا، أنا لا أتبع سياسة خاصة، هذه سياسة تدعمها غالبية ساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية. يقولون إنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن نضع في غزة - أن تتولى المسؤولية في غزة - السلطة الفلسطينية التي تعلم أطفالها عن الإرهاب وتمول الإرهاب».

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