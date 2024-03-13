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رمضان والانتخابات!

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعيش هذه الأيام أجمل الشهور وأفضلها عند الله عز وجل، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه الرحمة والتراحم، والخير والأمان، وفيه تشف المشاعر وتخشع القلوب إلى الله عز وجل، وتتجه الأيادي إلى العطاء، ومنح المحتاجين ما ينقصهم، وما يتزودون به في حياتهم.
وفي شهر رمضان، يجب علينا أن ننسى الإساءة، ونقابلها بالحسنة، وأن نعيش في نورانية وسلام، لأننا سنفتقد هذا الشهر الكريم طوال العام، ولن يأتي فيه إلا مرة واحدة، لذا يجـب أن نقابله بالإحسان، وننتهز فرصة حلوله علينا، بأعمال الخير والبركة.
كما يجب علينا أن نبتعد عن كل ما يغضب الله، وألا ننسى أعمالنا، بل يجب علينا أن نقوم بها بإتقان، ولا نقول إننا صائمون، حيث إن الصيام هو غذاء للروح، وليس تقاعسا لها، وطالما أن الروح تتغذى بالإيمان فإن الجسد سيكون أكثر نشاطا وحيوية.
كما يجب علينا أن نتذكر أهالينا في غزة، وغيرها من البلدان التي تتعرض للظلم والعدوان.
وبمناسبة هذه الأيام المضاءة بنور الله، أتمنى أن تكون نفحات وخيرات شهر رمضان، وبركاته، فرصة لنا جميعا كي نكون في أفضل حالاتنا، ونحن نختار من يمثلنا تحت قبة البرلمان، فلربما تكون هذه الفرصة هي التي تغير النفوس إلى الأفضل، كي يكون تفكير الناخبين متجها إلى المصلحة العامة ومصلحة الوطن، والشعب، مع الابتعاد التام عن المصالح الفانية، التي تدخل فيها عناصر الأنانية والقبلية والحزبية وغيرها.
إنه شهر رمضان بكرمه وأنواره.. بأيامه وليــاليه، بصــلواته وزكـــاته، وسلامه وطمأنينته، سيـــدخل القلوب إلى مشاعر الحب، والتفاني في طلب العلا والرفعة والتطور للوطن.
فالانتخابات البرلمانية، التي ستحل هذه الدورة في شهر رمضان، وربما في العشر الأواخر منه، كانت ترتيبا من عند الله، كي يذهب الناخبون إلى مقار الانتخابات وهم صائمون، أو بعد الإفطار المبارك، ليدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ويختارون للوطن أعضاء يمثلون الشعب بكل أطيافه.
فـــمن الحظ الحسن، أن هذا الشهر سيشهد انتخابات مجلس الأمة، والناس فيه صائمون يؤدون فرض الله عليهم، ومن ثم فإن قلوبهم ستكون أكثر نورانية وإيمانا، وسيكون الاختيار لأعضاء مجلس الأمة موفقا لما يحبه الله ويرضاه، وما ينفع وطننا الغالي الكويت.

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