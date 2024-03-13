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رئيس ((الديوان)) للقياديين والإشرافيين والموظفين: طلب بيانات أو معلومات بمذكرات رسمية معتمدة

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميما بشأن طلب البيانات والمعلومات من مراكز العمل في الديوان نص على الطلب من القياديين والإشرافيين والموظفين عدم طلب أي بيانات أو معلومات شفاهة.
وجاء في التعميم انه يتم طلب البيانات والمعلومات بموجب مذكرات رسمية معتمدة إما من القيادي أو الإشرافي المختص. وأوضح أن مراكز العمل في الديوان قد تحتاج إلى تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها لإنجاز المعاملات والدراسات وفقا لاختصاص كل منها، من حيث إن طلب هذه البيانات أو المعلومات لا يكون شفاهة وإنما بموجب مذكرات رسمية.
واستطرد: على أن تتضمن المذكرات الرسمية نوع البيان المطلوب حتى يتم الرجوع لهذه المذكرات مستقبلا عند الحاجة للوقوف على أسباب ومبررات طلب البيان والموظفين الذين تحت أيديهم هذه البيانات والمستندات.

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