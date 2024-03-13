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رئيس الحكومة الغينية يعترف العسكريون يجب أن يمددوا فترة بقائهم في السلطة

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعترف رئيس وزراء غينيا الجديد أمادو أوري باه بأن الجيش الذي تولى السلطة بالقوة في 2021 يجب أن يحتفظ بها حتى 2025 على الأقل ويخالف بذلك تعهده بمغادرتها بحلول نهاية 2024.
وأمادو أوري باه الذي عينه الجيش في منصبه قبل أسبوعين، هو أول مسؤول رفيع المستوى يتحدث علنا عن عدم تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه العسكريون تحت الضغط، أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بتنظيم انتخابات قبل نهاية 2024.
وهذا الفشل لم يعد تدريجيا موضع شك في ضوء التقدم الضئيل على طريق نقل السلطة والوضع الداخلي.
وقال أمادو أوري باه في مقابلة مع إذاعة «ار اف إي» (RFI) الفرنسية أمس «هناك كثير من القضايا الملحة». وأضاف «في وضع هش على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي، يجب أن نعمل على تحقيق الاستقرار، وعلى انفراج سياسي حتى يكون لدينا إمكان فحص وتنفيذ مراحل (البرنامج الزمني) بهدوء نسبي». وأضاف أن «الهدف هو الانتهاء من ذلك، وأعتقد أن 2025 هو الوقت المناسب لإنهاء العملية برمتها».
ورسم رئيس الوزراء صورة قاتمة لحالة بلاده التي «تواجه عددا كبيرا من التحديات المرتبطة بالأوضاع الكارثية».
وتحدث عن الانفجار الذي وقع في مستودع المحروقات الرئيسي وأدى إلى مقتل 25 شخصا في ديسمبر الماضي وتسبب باضطرابات خطيرة في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى «مطلب اجتماعي لم تتم تلبيته لفترة طويلة جدا وفي طريقه لأن يعود للظهور» بعدما تفاقم بسبب التضخم و«تأثيره على حياة الغينيين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم».
وتعاني غينيا الدولة الفقيرة على الرغم من مواردها المعدنية والطبيعية الكبيرة والتي تحكمها أنظمة استبدادية منذ عقود، من نقص في الوقود وانقطاع في التيار الكهربائي.
وكرر رئيس الوزراء حجة الجيش التي تؤكد حاجته إلى الوقت لإعادة بناء الدولة وإجراء إصلاحات عميقة لوضع حد لعدم الاستقرار المزمن.
وقال رئيس الوزراء إن «غينيا تحتاج إلى تهدئة وتحتاج إلى انفراج عميق». واعترف بوجود «بعض التأخير» في تنفيذ البرنامج الزمني. وأضاف أنه لا يزال يتعين على السلطات إجراء التعداد السكاني ووضع سجل انتخابي بهدف تنظيم استفتاء دستوري «بحلول نهاية العام» الجاري. وقال «من الآن فصاعدا، سترفض كل العمليات الانتخابية الأخرى».
ونفى أن يكون العسكريون بقيادة الجنرال مامادي دومبويا الذي نصب رئيسا، متمسكين بالسلطة. وقال إن «القيادة على رأس غينيا تريد أن تعود غينيا دولة طبيعية».

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