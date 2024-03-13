Wednesday, 13 March 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ستاندرد آند بورز 3 عوامل تدعم جودة الائتمان المستقرة لشركات العقارات الخليجية

3/13/2024 4:12:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية «s&p» أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتمتع بجود ائتمانية مستقرة نسبيا بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها تلك الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية، وتعافي واستعادة للأوضاع الائتمانية.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن الثلاث عوامل التي ساهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية لشركات العقار بالخليج تمثلت في الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة.
وبينت أن جميع الشركات العقارية باستثناء شركة واحدة استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كانت قد خفضته الوكالة بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19 وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية.
ولفتت إلى أن الشركات الأكبر حجما التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعا وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارا أظهرت مرونة أفضل نسبيا، ونحو 85% من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها توقعات مستقرة، بدعم توقعات الأداء التشغيلي الثابت.
وتابعت:«استفاد سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعة للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات المحلية».
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من 2 إلى 3% خلال عام 2024، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط، وزيادة من 4 إلى 5% بالقطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع نمو سكاني بنفس نسب النمو الاقتصادي بما يشكل دفعة لقطاع العقاريات.
وأوضحت أن ذلك النمو مدعوم بإصلاحات حكومية بدول المنطقة، لدعم الشركات، واستمرار الانتعاش القوي في قطاع السياحة المدعوم بالمبادرات الحكومية، وتعزيز آفاق شركات الطيران والترفيه والثقافة والتكنولوجيا، مع محافظة تضخم التكلفة على مستوياته والقوة الشرائية للمستهلكين وهوامش ربح المطورين، مع انخفاض تكاليف البناء.
وذكرت أن هناك احتمالا كبيرا لانخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي، مما يحسن من القدرة على تحمل التكاليف ودعم الطلب على العقارات، مع تحسن الأوضاع المالية للمطورين في دبي، بسبب البيع المسبق القياسي، والتحصيل النقدي الأسرع.
وقالت أن التوترات الجيوسياسية وتداعياتها غير المؤكدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تشكل خطرا على سلاسل التوريد، كما قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الطلب من الأجانب المشترين، وقد يضعف طلب المشترين الإقليميين لانخفاض أسعار النفط.
يأتي ذلك إلى جانب مخاطر زيادة العرض في دبي، ونقص العقارات في الرياض، مع زيادة العرض في الدوحة بما قد يبطئ البناء ويؤثر على الأسعار، ونقص المقاولين في بعض المناطق، مع تطبيق متطلبات بيئية أكثر صرامة، وتكاليف إضافية وعقبات إدارية، ورفع تكاليف الفائدة.

MENAFN13032024000130011022ID1107970378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث