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سفراء: رمضان شهر التأمل والتسامح والروحانية والسلام

3/13/2024 4:12:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
تقدم عدد من السفراء ورؤســــاء البعثـــــــات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد بالتهنئة إلى الكويت قيادة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين للكويت وشعبها التقدم والرخاء.
وفي رسالة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قال السفير العماني صالح الخروصي «نهنئكم بقدوم الشهر الفضيل».
بدوره، تقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السفارة الصينية بأخلص التحيات وأسمى التبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الصديق، متمنيا للكويت الصديقة دوام الازدهار والرخاء وللشعب الكويتي السعادة والرفاهية.
من جهتها، أعربت سفيرة فرنسا كلير لوفليشر باسمها وباسم السفارة الفرنسية في الكويت، عن خالص التمنيات بالسعادة والصحة للشعب الكويتي والمسلمين في جميع أنحاء العالم.
وقالت ان «شهر رمضان هو شهر التأمل والتسامح والسلام والروحانية. وهو فرصة لإظهار التضامن والتعاطف مع الأشخاص الذين يعانون، معربة عن تعاطفها مع ضحايا الصراعات المستمرة واللاجئين والسكان النازحين».
وتابعت لوفليشر «في هذا الشهر الكريم، يجتمع الأهل والأصدقاء ويتشاركون لحظات لا تنسى: الديوانيات والقرقيعان والغبقات»، معربة عن سعادتها بشكل خاص لمشاركة هذه اللحظات من الألفة والكرم الكبيرين خلال شهر رمضان الثالث لها بصفتها سفيرة لفرنسا في الكويت.
بدورها، قالت السفيرة الاسترالية ميليسا كيلي، في تغريدة على حسابها الخاص على موقع «إكس»: باسمي وباسم أسرة سفارة، اتمنى للكويت رمضان كريم، مرفقة التغريدة برسمة عليها رقم 50 والذي يرمز إلى 50 عاما من العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت.
من جانبها، تمنـــت سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستينين، في رسالة مصورة على موقع «إكس»، أطيب الأماني وأحر التهاني في هذه المناسبة.
وقالت آن كويستينين: بينما نحتفل اليوم بأول ايام شهر رمضان أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير وإلى المسلمين في الكويت وفي العالم أجمع.
وأضافت ان رمضان يعتبر فرصة للتفكير والتسامح والغفران والعطاء، كما انه مناسبة مميزة جدا لكثيرين في الكويت، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء، وأنا أتطلع شخصيا لتجرية أول شهر رمضان لي في الكويت».
وتابعت: تضم دول الاتحاد الأوروبي مجتمعات إسلامية كثيرة ومتنوعة، وسيصوم العديد من المواطنين والمقيمين المسلمين في دول الاتحاد، وسيشاركون وجبات الافطار مع المسلمين الآخرين واناس من مختلف الديانات والمعتقدات.
وقالـــت كويستين ان الاتحاد الأوروبي يلتزم ببناء علاقة قوية وطويلة الامد مع المجتمعات الإسلامية في أوروبا وحول العالم، لافتة إلى أن «الاتحاد الاوروبي والكويت يتشاركان في الالتزام بتعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات والأديان المختلفة».
وأشارت إلى أن «شهر رمضان يوفر لنا فرصة فريدة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين شعوبنا».
بدوره، قال السفير الهندي لدى الكويت د.آدرش سويكا: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بأحر التمنيات القلبية للجميع بحلوله، داعيا بالصحة والسلامة والرخاء. وأتقدم بأحر تحياتي إلى قيادة دولة الكويت، وأصدقائنا الكويتيين الأعزاء، والجالية الهندية بأكملها في الكويت، وكذلك إلى زملائنا الهنود.
​وأضاف ان شهر رمضان المبارك يجسد وقتا للتأمل والصبر والامتنان والحب والتواضع والانضباط الذاتي. وإنه بمثابة تذكير لطيف بواجبنا في خدمة أفراد المجتمع الأقل حظا والمهمشين. علاوة على ذلك، فهو يؤكد على مبادئ المساواة والرحمة، مما يعزز الالتزام الجماعي بتحسين مجتمعاتنا.
وفي الهند، بنسيجها الغني من الديانات والثقافات المتنوعة، يحمل شهر رمضان المبارك أهمية خاصة لأنه يعرض الفسيفساء النابضة بالحياة لأمتنا، التي تعد موطنا لثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. يتم تبجيله باعتباره وقتا ميمونا للغاية، حيث يظهر روح الوحدة في الهند في التنوع، حيث يتعايش الأفراد من خلفيات اجتماعية وثقافية ودينية متنوعة في وئام.
من جهته، تقدم سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي بالتهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وأضاف ان شهر رمضان مميز بالنسبة للمسلمين، لأن فيه الأجواء مختلفة وتعمها البهجة والخير والروحانيــــات، لافتا إلى ان الاستعداد لهذا الشهر تختلف من شخص لآخر، فهناك من يعمل على تجميع المواد الغذائية لهذا الشهر، وهناك من يغلب عليه الطابع الروحي ويفكر في كيفية أداء العبادات، في حين يحاول البعض الآخر أن يعيد لصحته التوازن ويبني جسما سليما، وقد يجمع آخرون بين كل هذه الأمور.
وتمنى أن يعود هذا الشهر على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الجميع.
وكتبت السفـــــارات الأميركية والكندية والهندية واليابانية والفلبينية على حساباتها الخاصة على موقع «إكس»: «تهنئكم السفارة بقدوم شهر رمضان. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده، وكل عام وانتم بخير».

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