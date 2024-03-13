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سفيرنا في الأردن: العلاقات الكويتية - الأردنية وطيدة وتحظى برعاية القيادتين السياسيتين

3/13/2024 4:12:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى الأردن حمد المري إن العلاقات الكويتية - الأردنية علاقة أخوية وطيدة وتحظى برعاية واهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين.
وقال السفير المري لـ «كونا» عقب لقائه مع الأمير الحسن بن طلال ان المباحثات الثنائية تركزت على تعزيز العلاقات بين الكويت والأردن وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في قطاع غزة وما يشهده القطاع من اعتداءات وانتهاكات جسيمة على الشعب الفلسطيني.
وأكد السفير المري أن تلك اللقاءات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والذي تربطهما علاقات مشتركة تاريخية وعميقة.

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