شداد لـ الأنباء استعدادات لاستقبال أكثر من 100 ألف مصل ليلة 27 رمضان



تقديم أكثر من 45 ألف وجبة إفطار وتوزيع «نقصة» رمضان بالتعاون مع شركة «زين» وبنك بوبيان القراء مشاري العفاسي وأحمد النفيس وفهد واصل وغيرهم يؤمون المصلين خلال الشهر المبارك



أسامة أبو السعود

أكد مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي شداد المطيري اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى جاهزية المسجد لاستقبال اكثر من 100 ألف مصل ليلة 27 رمضان هذا العام، وتقديم اكثر من 45 ألف وجبة إفطار و15 ألف وجبة سحور و«نقصة» رمضان بالتعاون مع «زين» وبنك بوبيان.

وقال شداد في لقاء مع «الأنباء» إن مسجد الدولة الكبير يتميز بمجموعة من مشاهير القراء في الكويت والعالم الإسلامي منهم القارئ مشاري العفاسي وأحمد النفيس وفهد واصل وغيرهم من القراء المتميزين يؤمون المصلين خلال رمضان، إضافة إلى 20 واعظا وواعظة خلال ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل.وفيما يلي التفاصيل:نبدأ من استعداداتكم هذا العام لاستقبال شهر رمضان وتوفير الأجواء الإيمانية والروحانية في هذا الشهر المبارك.

٭ في البداية نشكر جريدة «الأنباء» على تلك الجهود المميزة في تغطية أنشطة وفعاليات وزارة الأوقاف وخاصة مسجد الدولة الكبير، فعلى مدار اكثر من 30 عاما تعودنا ولله الحمد في مسجد الدولة الكبير على شرف خدمة بيت الله سبحانه وتعالى، وأيضا خدمة المصلين والوقوف على راحتهم وتقديم كل التسهيلات لتوفير جميع الأجواء الإيمانية والروحانية لخدمة المصلين والمتهجدين خلال شهر رمضان، وخاصة في ليالي العشر الأواخر من الشهر المبارك.

دراسة وتقييم

ولا يخفى عليكم فإن التجهيز لشهر رمضان كل عام يبدأ فور انتهاء رمضان الذي يسبقه، فمثلا هذا العام بدأنا التجهيز للشهر المبارك منذ انتهاء رمضان العام الماضي، حيث نبدأ بدراسة وتقييم الموسم وما هي الملاحظات وذلك في الإدارة الداخلية، ثم بدأنا منذ 3 أشهر تقريبا التجهيزات والمراسلات والإعداد الفعلي والاجتماعات على مستوى الإدارة، وأيضا على مستوى الوزارة من الوكيل والوكيل المساعد للقطاع، وتم اعتماد خطتنا لهذا العام ولله الحمد.

وانطلقنا منذ ما يزيد عن 3 اشهر للتجهيز، وتم التواصل مع الجهات المتعاونة معنا والتي تزيد عن 15 جهة رسمية وغير رسمية من شركائنا من مختلف الجهات والمؤسسات وهم شركاء كل عام تقريبا لخدمة المصلين في مسجد الدولة الكبير.

وماذا عن التنسيق والتعاون مع الجهات المشاركة بهذه الجهود؟

٭ بدأنا الاستعدادات وبالتنسيق مع الجميع ولله الحمد، وخاصة بقراء المسجد الكبير المتميزين وأيضا خدمات الضيافة من وجبات الإفطار والسحور، ففي العام الماضي كان لدينا نوعان من إفطار الصائم، الإفطار على الموائد في الخيمة الكبرى، وأيضا توزيع وجبات الإفطار على الشارع العام.

ومن شركائنا هذا العام أيضا شركة «زين» كداعمة للإفطار في الخيمة الكبرى لتقديم وجبات الإفطار لضيوف المسجد من الجاليات المختلفة والمقيمين على ارض الكويت الغالية، ونرحب بجميع ضيوف مسجد الدولة الكبير خلال شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

وأيضا سيتم توزيع «نقصة» رمضان من خلال الاخوة في بنك بوبيان كعادتهم السنوية، وسيتم توزيعها على الشارع العام مقابل بورصة الكويت.

ونتوقع أن يستفيد من الإفطار هذا العام ما لا يقل عن 45 ألف مستفيد من وجبات الإفطار المقدمة في المسجد الكبير من الاخوة في شركة زين وبنك بوبيان مشكورين.

قراء المسجد الكبير

وماذا عن قراء المسجد الكبير هذا العام؟

٭ طبعا هناك استعداد كبير من خلال قرائنا المتميزين والذين شاركوا معنا طوال السنوات الماضية، وتم هذا العام إضافة 6 قراء جدد من حفظة كتاب الله كاملا بالقراءات العشر، من الذين شاركوا معنا في صلوات التراويح العام الماضي.

وهذا العام سنصلي صلاة التراويح خلال شهر رمضان كاملا للعام الثاني على التوالي، وسيكون معنا قارئين من الـ 6 قراء الجدد في صلاة القيام هذا العام، بالإضافة إلى قرائنا المعروفين خلال شهر رمضان المبارك في صلاة التراويح.

وسنقوم بنشر جدول القراء في صلاة التراويح والقيام، وجميعهم شباب كويتيون يحيون هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى.

ومن هم هؤلاء القراء، وهل هم معروفون؟

٭ بالتأكيد، قراؤنا دائما متميزون، بفضل الله، منهم القارئ المتميز الشيخ مشاري العفاسي، وأيضا ماجد العنزي وبدر العلي واحمد النفيس وفهد واصل وغيرهم الكثير، فهناك 15 قارئا بمسجد الدولة الكبير لإحياء التراويح والقيام هذا العام إن شاء الله تعالى، وهم من القراء المتميزين على مستوى العالم الإسلامي.

وأيضا لدينا 20 واعظا وواعظة هذا العام تم اختيارهم بالتعاون مع إدارة الثقافة الإسلامية وإدارة التنمية الأسرية حيث يتم اختيار الواعظات، وهناك مشاركة واسعة لدروسهن. أما فيما يخص الوعاظ فإننا نحرص على الجوانب الإيمانية، وأيضا المواضيع التي يتحدثون عنها هي ما يقرأ في الأربع ركعات التالية، حيث يقوم الواعظ بتفسيرها والحديث عنها.

ليلة 27 رمضان

وما أهم الاستعدادات لليلة 27 رمضان هذا العام إن شاء الله؟

٭ في ليلة 27 رمضان العام الماضي كانت جهوزية المسجد الكبير ضيافة واستعدادات 7 نجوم، كما يقولون، لاستقبال 45 ألف متهجد في ليلة 27 رمضان، ووصلنا إلى ما يقارب 75 ألف مصل العام الماضي.

وهذا العام رفعنا جهوزيتنا إلى 50 ألف مصل، ومتوقع هذا العام أن يفوق عدد المصلين والمتهجدين في ليلة 27 رمضان 1445 هجرية ما يقارب الـ 100 ألف مصل، خاصة ان ليلة 27 رمضان ستصادف ليلة جمعة وعطلة رسمية.

ونحن كذلك وضعنا خططا في حال هطول الأمطار، لأن الأجواء ما تزال شتوية، وإن شاء الله اتخذنا كل الاستعدادات لجميع الأمور.

وهنا لا يفوتنا الإشادة بالشركاء الرئيسيين وخاصة جمعية الهلال الأحمر، التي بدأنا معها شراكة قديمة وفعلناها في رمضان الماضي 1444، حيث تولوا أمور المتطوعين وخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات، وللأمانة ابدعوا وتميزوا في ذلك.

وهذا العام أيضا فإن كل ما يخص المتطوعين موكل إلى الهلال الأحمر وهم يقومون بجهود كبيرة معنا في خدمة المصلين، ومعنا أيضا ما بين 15 إلى 17 جهة أخرى لهم جهود كبيرة كوزارة الداخلية التي تقوم بتأمين جميع المصلين خلال الشهر المبارك، ووزارة الاعلام التي تنقل صلوات التراويح والقيام وغيرها من جهات الدولة والجمعيات والبنوك والشركات الداعمة والمتطوعين، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة في خدمة المصلين والمتهجدين خلال الشهر المبارك.

الاهتمام بالنشء

هل هناك اهتمام بالنشء والأطفال هذا العام، كعادة مسجد الدولة الكبير؟

٭ نعم فنحن تعودنا في مسجد الدولة الكبير كل عام ونحرص دائما على أن تأتي الأسرة بالكامل إلى مسجد الدولة الكبير من الأب والأم والأبناء للمشاركة في الصلاة، وأيضا حتى لا يفكروا أو يقلقوا على أبنائهم أثناء تواجدهم بالصلاة، حيث خصصنا جزءا من الخيمة الكبرى للنشء، وهناك ألعاب ترفيهية وهدايا للأطفال.

لكن هناك أمهات يصطحبن أطفالا صغارا؟!

٭ نعم هذا الأمر ملاحظ وبكثرة، لذلك قمنا بتخصيص خيمة للأمهات وأبنائهن الرضع في الجهة الجنوبية للمسجد حتى لا يزعجون المصلين داخل المسجد، مع توفير كل الخدمات الكاملة لهم مع الاخوات المسؤولات في المسجد.

ما أهم الأرقام المتوقعة لأعداد المصلين يوميا في صلاة التراويح والقيام إن شاء الله؟

٭ نتوقع بإذن الله ألا يقل عدد المصلين في صلاة القيام بشكل يومي عن 20 ألف مصل في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هذا العام، وفي صلاة التراويح لا يقل عن 2000 مصل يوميا.

وجهوزيتنا كاملة لخدمة ما لا يقل عن 50 ألف مصل في ليلة 27 رمضان، وهناك اكثر من 150 متطوعا ولدينا 15 لجنة. وإن شاء الله نتوقع اكثر 5000 مصل يوم العيد بإذن الله، مع ان العام الماضي فاق عدد المصلين يوم عيد الفطر الـ 12 ألف مصل في مسجد الدولة الكبير لأول مرة. وبالنسبة للقراء لدينا 15 قارئا و3 مصححين موجودين يفتحون عليهم إذا حدث أي خطأ أو نسيان وهؤلاء ثابتون، بالإضافة إلى 20 واعظا وواعظة. وكذلك تم تجهيز 16 مصلى موزعة على المسجد بشكل عام، وكما ذكرت أنه تم توفير اكثر من 45 ألف وجبة إفطار، وأيضا 15 ألف وجبة سحور تقدم خلال الشهر المبارك إن شاء الله.

المركز الإعلامي وجهود الإعلام

أشاد علي شداد المطيري بجهود وزارة الإعلام - قطاع التلفزيون، وأيضا قطاع الإذاعة، حيث ينقلون صلاة التراويح وصلاة القيام على مدى 30 يوما نقلا مباشرا وهي جهود كبيرة.

كما أشاد بدور الصحف المحلية وجميع الجهات الإخبارية والمنصات الإلكترونية التي تشارك في التغطية الصحافية لهذا الحدث المهم على مستوى دولة الكويت.





جدول صلاة التراويح





جدول صلاة القيام