شملان النصار لـ ((الأنباء)): الرفاعي معلمي والشعيبي رقم واحد في الوطن العربي



«صنع في الكويت» عمل ضخم سيرفع سقف المنافسة حصري لـ «الأنباء»: سأخوض الدراما قريباً والسينما لا تستهويني

حوار - ياسر العيلةشملان النصار مخرج شاب موهوب وشغوف وطموح ناجح في عمله بكل المقاييس ويسعى دائما إلى تطوير تجربته الإخراجية، خاصة أنه متمكن من أدواته ويملك رؤية خاصة تميزه عن المخرجين الآخرين. النصار يعيش هذه الأيام حالة من السعادة عقب النجاحات التي حققها من خلال فيديو كليب أغنية «في بالي» للنجم بدر الشعيبي، كما أنه يجهز لعمل مسرحي ضخم يضم نخبة من أقوى نجوم الكويت وأيضا يستعد لخوض تجربته الأولى في عالم الدراما، عن هذه الأعمال وغيرها تحدث النصار مع «الأنباء» في حوار خاص لم تغب عنه الصراحة، فكان على النحو التالي:ما شاء الله عندك أكثر من أغنية قمت بتصويرها خلال هذا الشهر منها «في بالي» للنجم بدر الشعيبي، كلمنا عنها وكيف تم التعاون بينكما؟ خاصة أن بدر دافع عنك أمام كل المشككين في قدراتك في هذا الجانب؟٭ نحن حاليا اليوم في منافسة شرسة في الوسط، خاصة أنني مخرج كويتي شاب وربما لأن الفرص الكثيرة التي أخذتها وأنا في هذا العمر هناك من المخرجين من لم يأخذوا مثلها خلال السنوات الماضية، وهذا يعود لصاحب الفضل في ذلك أستاذي ومعلمي المخرج خالد الرفاعي الذي كان له دور كبير في تشكيل شخصيتي الفنية، حيث منحني الفرصة كمخرج لأول مرة، وهذا الشيء هو الذي أعطاني الثقة في نفسي وقدراتي، والفنان بدر الشعيبي عندما كلمني لأخرج كليب أغنيته «في بالي» بالتأكيد «استأنست وايد» كون بدر اليوم هو النجم رقم واحد في الوطن العربي كمطرب فئة الشباب، والحمد لله أصداء العمل جميلة جدا، خاصة أن بدر وفر لي كل الإمكانيات حتى خرج العمل بهذا الشكل المميز بالإضافة إلى أننا تعاونا معا من خلال أغنية وطنية لشركة الاتصالات «stc» بعنوان «الكويتي مازال» وحققت نجاحا كبيرا والحمد لله.ما الأغاني التي قمت بإخراجها حتى الآن؟٭ سبق لي إخراج فيديو كليب للفنانة آلاء الهندي بعنوان «ابن الأصول» باللهجة المصرية، وأخرجت أيضا كليباً للفنانة روان بن حسين العام الماضي، بالاضافة إلى الكليبين اللذين تعاونت من خلالهما مع بدر الشعيبي.وما المختلف في هذه الكليبات عن فيديو كليب بدر الشعيبي؟٭ المختلف هو بدر نفسه، فهذا الأمر حملني مسؤولية كبيرة، لأنني مثلما ذكرت لك هو نجم، بالإضافة إلى أن الصورة التي شاهدها الجمهور في العمل هي نتيجة ثقته «فيني» خاصة أن بدر مخرج مسرح أيضا، ونحن مخرجان مسرحيان، وكل عام نقدم أهم الأعمال في مسرح الطفل وبيننا منافسة دائما، وهذا العام فتحت شركة بعنوان «Together production» مع الكاتب جاسم الجلاهمة، وأول أعمالنا ستكون مسرحية «صنع في الكويت» سنكون فيها شريكا إعلاميا واستراتيجيا مع شركة «كتويل» للإنتاج الفني للفنان عبدالله عبدالرضا منتج المسرحية، وهو عمل فني ضخم، ونحن داخلون بقوتنا في هذا العمل. وأكمل: المسرحية تضم نخبة من النجوم مثل شجون الهاجري، وعبدالله بوشهري، وليالي دهراب، ولولوة الملا، وإيمان الحسيني، وجمال الصالح مع السعودية، والغالية وروان العلي، وأحمد النجار، وحسن عبدال وآخرين، والعمل يشهد عودة شجون وعبدالله بوشهري للعمل معا في المسرح من جديد.وهل تعتبر إخراجك لمثل هذا العمل الضخم مسؤولية كبيرة؟٭ طبعا مسؤولية كبيرة، لأن الفنان بدر الشعيبي رفع سقف المنافسة في مسرح الطفل العام الماضي من خلال مسرحيته «أبرا كدابرا» فقررنا هذا العام بدلا من أن يقدم كل واحد فينا مسرحية بالقروب الخاص به، أن نتحد في عمل واحد، فعلى سبيل المثال كنت أنا وليالي دهراب في مكان، وشجون وعبدالله في مكان، وإيمان وروان في مكان آخر، فقررنا أن نتجمع جميعا في عمل واحد، بحيث نرفع سقف المنافسة هذا العام بإذن الله.هل هذا إعلان مباشر بأنكم تنافسون بدر الشعيبي هذا العام؟٭ صدقني لو كان لي الخيار كنت سأختار بدر كل مرة، لأن مسرحه «غير»، وعملنا الجديد مختلف كليا عن مسرحه.أغنيتك «في بالي» التي أخرجتها لبدر الشعيبي كانت باللهجة المصرية، هل اللهجة فرقت معك في عملية الإخراج؟٭ أكيد، فهي أعطتني إحساسا آخر، خاصة أنني قدمت الكليب بشكل غربي أكثر ويشبه ستايل المطرب رامي صبري. وكان تصوير الأغنية بالكامل كان بالكويت، وناس كثيرة لم يصدقوا أن هذا التصوير كان هنا.لكن لماذا اعتمدت على التصوير الداخلي فقط رغم أن المكان الذي صورت فيه كانت به مناظر طبيعية جميلة جدا؟٭ لأن أجواء الأغنية رومانسية، والاستايل الشتوي كان يحتاج إلى تصوير داخلي أكثر.متى تتجه للإخراج الدرامي والسينمائي؟٭ هذا العام سأخوض تجربة الدراما، وهذا خبر حصري لك وأنا عندما دخلت مجال الإعلانات مع المخرج خالد الرفاعي تعلمت منه الشغل الصح، وفي المسرح عملت مع والدي المخرج هاني النصار بكل ما لديه من خبرة كبيرة في هذا المجال، واليوم أنا ينقصني هذا الشخص الذي يأخذ بيدي في مجال الدراما، مع العلم أن كل المنتجين أصدقائي، ولكن مستوى الدراما التي يقدمها المنتج والفنان عبدالله عبدالرضا عال جدا، لذلك عندما فكرت في خوض تجربة الدراما اخترت أن تكون من خلاله، خاصة أنه معروف عنه أنه يمنح الفرص دائما للمخرجين الشباب، وسيكون العمل «سيزون» من 8 حلقات من فكرتي وإخراجي.بشكل عام ما رأيك في الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة؟٭ للأمانة أنا غير راض على مستوى نسبة كبيرة من الدراما التي تقدم في الكويت، فأكثرها اجتهادات فردية من شركات ونحن بحاجة لوجود هيبة المخرج في الدراما، لأن بعض المنتجين يتعاونون مع أسماء معينة من المخرجين لا يكلفونهم أجور كبيرة، وينفذون الأعمال بسرعة، لكن أنا أرى أن المخرج هو رقم واحد وسيد العمل مثلما نراه في الدراما المصرية والدراما التركية.بعد كلامك هذا، ما الذي يمكن أن يقدمه شملان النصار في الدراما؟٭ أن أقدم صورة جديدة ومختلفة لا تقل عن الآخرين، وأعطيك مثالا أنا شاهدت الفيلم السعودي «ناقة» وهو عمل فني مبدع وتأثرت به جدا كشاب كويتي، فعندما أرى شابا سعوديا مثل مخرج ومؤلف الفيلم مشعل الجاسر وكيف استطاع أن ينفذ فكرته بهذه الضخامة، ونحن هنا في الكويت نحتاج لمثل هذا الدعم.يعني أفهم من ذلك أنك ستقدم عملا سينمائيا قريبا؟٭ لا، وبصراحة السينما لا تستهوني وأنا بعيد عنها تماما.