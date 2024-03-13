(MENAFN
- Al-Anbaa)
يقول الله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم..) - التوبة.
إن الساعات والأيام والليالي والشهور تتفاضل وتتمايز بما حباها الله عز وجل من مكانة ومنزلة في الإسلام، فهناك ساعة يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله عز وجل إلا أعطاه ما يريد، ويوم عرفة وليلة القدر لهما مكانة خاصة عند المسلمين، فيوم عرفة صيامه يكفر الله به سنتين، وليلة القدر خير من ألف شهر.
والأشهر تتفاضل كذلك، وعلى رأسها الأشهر الحرم والتي حرم فيها القتال ابتداء.. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
إن الناظر للثواب والأجر العظيم بهذه الأوقات والأزمنة، يجد أنها تأتي مقرونة بعمل.. فساعة الاستجابة لابد من الدعاء فيها لتجد الإجابة، ويوم عرفة لابد من صومه لتأخذ الأجر، وليلة القدر لابد من قيامها لتنال القبول، وهكذا، إذا أردت أن تحصل على الثواب لابد من أن تقدم ولكي تنال لابد من أن تبذل.
ما ذكرته من أزمنة وأوقات لها مكانة خاصة عند المسلمين، وقليل جدا من الأوقات حبانا الله عز وجل بها لنغتنم فضلها، وهذا من رحمة الله بأمة الإسلام، فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين، فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك».
فالأعمار قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة ولكن الأجور كثيرة وعظيمة، لذلك شهر رمضان شهر الاستزادة من قيام وصدقة وصلة رحم وإحسان، والطاعة بهذا الشهر يعينك الله عليها، فالشياطين مصفدة كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين»، فالطاعة سهلة وميسرة بهذا الشهر وأبواب الخير كثيرة، فكم من شخص لا يقوم الليل عادة تجده يصلي التراويح والقيام طوال شهر رمضان، وكم من شخص يجد صعوبة في قراءة القرآن طوال السنة فتجده يختم القرآن أكثر من مرة.
شهر رمضان، أيامه معدودة سريعة الانقضاء، والسعيد من استغل أيامه ولياليه بالاستزادة من الطاعات والابتعاد عما يخدش الصيام من قول أو فعل.
[email protected]
MENAFN13032024000130011022ID1107970372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.