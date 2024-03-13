يقول الله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم..) - التوبة.

إن الساعات والأيام والليالي والشهور تتفاضل وتتمايز بما حباها الله عز وجل من مكانة ومنزلة في الإسلام، فهناك ساعة يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله عز وجل إلا أعطاه ما يريد، ويوم عرفة وليلة القدر لهما مكانة خاصة عند المسلمين، فيوم عرفة صيامه يكفر الله به سنتين، وليلة القدر خير من ألف شهر.

والأشهر تتفاضل كذلك، وعلى رأسها الأشهر الحرم والتي حرم فيها القتال ابتداء.. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.

إن الناظر للثواب والأجر العظيم بهذه الأوقات والأزمنة، يجد أنها تأتي مقرونة بعمل.. فساعة الاستجابة لابد من الدعاء فيها لتجد الإجابة، ويوم عرفة لابد من صومه لتأخذ الأجر، وليلة القدر لابد من قيامها لتنال القبول، وهكذا، إذا أردت أن تحصل على الثواب لابد من أن تقدم ولكي تنال لابد من أن تبذل.

ما ذكرته من أزمنة وأوقات لها مكانة خاصة عند المسلمين، وقليل جدا من الأوقات حبانا الله عز وجل بها لنغتنم فضلها، وهذا من رحمة الله بأمة الإسلام، فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين، فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك».

فالأعمار قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة ولكن الأجور كثيرة وعظيمة، لذلك شهر رمضان شهر الاستزادة من قيام وصدقة وصلة رحم وإحسان، والطاعة بهذا الشهر يعينك الله عليها، فالشياطين مصفدة كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين»، فالطاعة سهلة وميسرة بهذا الشهر وأبواب الخير كثيرة، فكم من شخص لا يقوم الليل عادة تجده يصلي التراويح والقيام طوال شهر رمضان، وكم من شخص يجد صعوبة في قراءة القرآن طوال السنة فتجده يختم القرآن أكثر من مرة.

شهر رمضان، أيامه معدودة سريعة الانقضاء، والسعيد من استغل أيامه ولياليه بالاستزادة من الطاعات والابتعاد عما يخدش الصيام من قول أو فعل.





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