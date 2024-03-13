(MENAFN
- Al-Anbaa) نبارك للجميع قدوم شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وسعادة وهناء على بلدي الكويت وعلى جميع بلاد المسلمين، اللهم آمين.
ولابـــد لنا في هذا الشهر الفضيل من التقرب إلى الله بأعـــمال البر والصلاة، والبعد عن المعــــاصي، وتلك هي الحكمة من الصيام وليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط، فربّ صائم جزاؤه من صيامه الجوع والعطش لأنه لم يفهم حقيقة هذه الفريضة التي فرضها الله عزّ وجلّ على عباده قال تعالى:
(يــــا أيها الذين آمنوا كتــب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).
لكن هناك أناسا يحرصون على إفراغ الصيام من محتواه وتحويله إلى شهر للسهر والنوم والكسل والتراخي، وها هي بعض الفضائيات التي تسعى لأن تفسد على الناس نعمة التواصل مع الله وذكره وعبادته، كما تبذل بعضها كل الجهود في إبعاد الناس عن التواصل مع الله، والترويج لمتابعة ما تنشره وتبثه بعض الفضائيات بلا حسيب ولا رقيب.
لابـــد علينا من الإكثار من الصدقات وعمل الخير للأسر المحتاجة، ففي هذا الشهر الفضيل تفـــتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبـــواب جهنم ويتضاعف فيه الأجر، وفيه ليلة القدر وهي بالعشر الأواخر من رمضان، فيجب علينا ألا ننساها، وتقع على الإعلام المرئي رسالة توعوية سامية يجب أن يتبناها خلال هذا الشهر الفضيل.
كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يبدأ يومه بالخير والأعمال الصالحة، ولابد أن نعيش في رمضان ونحرص على ان تكون اعمالنا كلها بها احسان وخير، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان فيصلي بالناس في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقات في رمضان كأنه ريح مرسلة من كثرة نفقته، ويواسي الفقراء والمساكين.
فشهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الانسان يمنع نفسه عن الحرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر ورمضان من أعظم مواسم الطاعات، فعلينا ان نحسن استغلاله ونكون من المتنافسين بالطاعات، ولانفرط بأي ساعة، منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتـــح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلّ فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم»، ولابد من تلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا واعف عن زلاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم ارزق أهل غزة الصبر والقوة لمواجهة التحديات والصعاب اليومية، اللهم اشف جراحهم وخفف آلامهم وارزقهم الشفاء العاجل، وامددهم بجندك، وأنزل عليهم سكينتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ردّ عن اهل فلسطين وغزة كيد إسرائيل والصهاينة وأزل دولتهم.
ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين، اللهم آمين.
[email protected]
MENAFN13032024000130011022ID1107970371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.