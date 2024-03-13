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شهر الصبر!

3/13/2024 4:12:17 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نبارك للجميع قدوم شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وسعادة وهناء على بلدي الكويت وعلى جميع بلاد المسلمين، اللهم آمين.
ولابـــد لنا في هذا الشهر الفضيل من التقرب إلى الله بأعـــمال البر والصلاة، والبعد عن المعــــاصي، وتلك هي الحكمة من الصيام وليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط، فربّ صائم جزاؤه من صيامه الجوع والعطش لأنه لم يفهم حقيقة هذه الفريضة التي فرضها الله عزّ وجلّ على عباده قال تعالى:
(يــــا أيها الذين آمنوا كتــب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).
لكن هناك أناسا يحرصون على إفراغ الصيام من محتواه وتحويله إلى شهر للسهر والنوم والكسل والتراخي، وها هي بعض الفضائيات التي تسعى لأن تفسد على الناس نعمة التواصل مع الله وذكره وعبادته، كما تبذل بعضها كل الجهود في إبعاد الناس عن التواصل مع الله، والترويج لمتابعة ما تنشره وتبثه بعض الفضائيات بلا حسيب ولا رقيب.
لابـــد علينا من الإكثار من الصدقات وعمل الخير للأسر المحتاجة، ففي هذا الشهر الفضيل تفـــتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبـــواب جهنم ويتضاعف فيه الأجر، وفيه ليلة القدر وهي بالعشر الأواخر من رمضان، فيجب علينا ألا ننساها، وتقع على الإعلام المرئي رسالة توعوية سامية يجب أن يتبناها خلال هذا الشهر الفضيل.
كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يبدأ يومه بالخير والأعمال الصالحة، ولابد أن نعيش في رمضان ونحرص على ان تكون اعمالنا كلها بها احسان وخير، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان فيصلي بالناس في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقات في رمضان كأنه ريح مرسلة من كثرة نفقته، ويواسي الفقراء والمساكين.
فشهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الانسان يمنع نفسه عن الحرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر ورمضان من أعظم مواسم الطاعات، فعلينا ان نحسن استغلاله ونكون من المتنافسين بالطاعات، ولانفرط بأي ساعة، منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتـــح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلّ فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم»، ولابد من تلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا واعف عن زلاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم ارزق أهل غزة الصبر والقوة لمواجهة التحديات والصعاب اليومية، اللهم اشف جراحهم وخفف آلامهم وارزقهم الشفاء العاجل، وامددهم بجندك، وأنزل عليهم سكينتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ردّ عن اهل فلسطين وغزة كيد إسرائيل والصهاينة وأزل دولتهم.
ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين، اللهم آمين.

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