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صديقة الأنصاري نائباً لرئيس أول مجلس إقليمي لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص

3/13/2024 4:12:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) فازت مرشحة الكويت صديقة الأنصاري بمنصب نائب رئيس أول مجلس قيادي إقليمي لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماعات المجلس بالقاهرة بمشاركة 10 دولة عربية.
وأعربت الأنصاري عن سعادتها بثقة الأعضاء وانتخابها للمشاركة في قيادة دفة المجلس للعامين المقبلين، وأكدت أن هذه الثقة تعكس التقدير الذي تحظى به تجربة الأولمبياد الخاص الكويتي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في دعم اللاعبين وتهيئة البيئة الملائمة لتمكينهم من الاستمرارية والتألق والإنجاز.
وقدمت الأنصاري الشكر لأسرة الأولمبياد الخاص الإقليمي وعلى رأسهم م.ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال افريقيا والى الزملاء بالمجلس من جميع الدول العربية والى المحاضرين والقائمين على التنظيم.

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