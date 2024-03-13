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ضربات أميركية جديدة في اليمن والحوثيون يتوعدون بـ تصعيد عملياتهم في رمضان

3/13/2024 4:12:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت القوات الأميركية سلسلة من الضربات الجديدة ضد مواقع للمتمردين الحوثيين اليمنيين، دمرت إحداها مسيرة تحت الماء وصواريخ باليستية مضادة للسفن.
وذكرت القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، أنها نفذت ست ضربات «دمرت» مسيرة تحت الماء و«18 صاروخا باليستيا مضادا للسفن» في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك بعد حصول إطلاق للنار باتجاه سفينة في البحر الأحمر أمس الأول.
وكانت وكالة السلامة البحرية البريطانية «يو كيه إم تي أو» أشارت في وقت سابق، إلى أن السفينة «بينوكيو» المسجلة في سنغافورة والتي «ترفع علم ليبيريا» قد أبلغت عن «ضجيج انفجار قريب منها» أثناء وجودها في جنوب غرب ميناء الصليف اليمني. ووفقا للوكالة البريطانية والقيادة المركزية الأميركية فإن الطاقم آمن والسفينة لم تتضرر.
وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، وقالوا إنهم استهدفوا هذه السفينة «بدقة».
وقال الحوثيون في بيان لهم إنهم «سيكثفون» عملياتهم خلال شهر رمضان.
وبدأ الحوثيون منذ نوفمبر استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.
وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12% من التجارة العالمية.

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