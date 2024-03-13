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طاقم كرو -7 يعود إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية

3/13/2024 4:12:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء بينهم روسي، من محطة الفضاء الدولية إلى الولايات المتحدة بعد مهمة استغرقت نحو ستة أشهر في الفضاء.
وانضم الطاقم إلى المحطة في نهاية أغسطس على متن كبسولة «دراغون» من «سبايس اكس» لإنجاز مهمة روتينية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تحمل اسم «كرو-7».
وضمت المهمة التي قادتها رائدة الفضاء الأميركية جاسمن موغبيلي، الدنماركي أندرياس موغينسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.
وأشادت موغبيلي التي كانت «كرو-7» أول مهمة فضائية لها، في كلمة، بالتعاون الدولي الذي أتاح بعد نهاية الحرب الباردة، إنشاء محطة فضاء دولية. وقالت «إنه دليل على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا».
ورغم التوترات الديبلوماسية بين واشنطن وموسكو منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر التعاون بين وكالتي الفضاء الأميركية والروسية في محطة الفضاء الدولية التي تشكل أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين الطرفين.
و«كرو-7» هي مهمة التناوب المنتظمة السابعة لطاقم محطة الفضاء الدولية التي تقوم بها «سبايس اكس» المملوكة للملياردير ايلون ماسك لصالح وكالة «ناسا». وكان أفراد مهمة «كرو 8» وصلوا إلى المحطة في الخامس من مارس.

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