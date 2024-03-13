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طالب: خطة إعداد خاصة لمنتخبات ((اليد))

3/13/2024 4:12:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
أكد أمين صندوق اتحاد كرة اليد خالد طالب، أن هناك خطة إعداد مدروسة بعناية للمنتخبات الوطنية لجميع المراحل السنية وضع حجر أساسها في أروقة الاتحاد بالتعاون مع الأجهزة الفنية والإدارية والأندية المختلفة للوصول فيهم إلى أعلى مستويات من الجاهزية الفنية والبدنية على حد السواء.
وقال: بدأنا في إعداد منتخبي الشباب والناشئين في معسكر مونتنيغرو في أغسطس الماضي، وخضنا عدة مباريات ودية عادت بالفائدة القصوى على اللاعبين من حيث الاحتكاك بلاعبين أجانب من دوريات أوروبية مختلفة بالإضافة إلى المباريات الودية مع منتخب السعودية في «أرينا مول». وتابع: «الصيف المقبل سنستأنف رحلة الإعداد، حيث إن طموحنا الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبل رغم صعوبة المهمة إلا أني على ثقة كبيرة باللاعبين وبأرضية الكويت الخصبة والولادة للنجوم والمواهب خاصة في لعبة كرة اليد».
وتابع: «نتطلع للمشاركة في البطولات الدولية الخليجية والعربية المختلفة لحين الخروج بمعسكر إعداد خارجي سيحدد وقته ومكانه لاحقا للمشاركة في البطولة الآسيوية».
واستطرد: «ننظم تجمعات في أوقات مختلفة لتحقيق الاستمرارية، خاصة أن الوصول إلى منصات التتويج أصعب من تحقيقه للمرة الأولى، وبطبيعة الحال فالحفاظ على القمة يتطلب تخطيط وجهود مضاعفة، وبدورنا، وبالتعاون مع اللاعبين والإداريين والفنيين، نسعى لخلق منتخبات جديدة قادرة على رفع اسم الكويت وعلمها في جميع المحافل الدولية».

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