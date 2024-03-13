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عبدالعزيز المرزوق إدراج صندوق بيتك ريت بمؤشر فوتسى يؤكد تميزه وتنوع منتجاته

3/13/2024 4:12:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثـــــــمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالعزيز المرزوق، إن إدراج مؤسسة «فوتسي راسل» لصندوق «بيتك كابيتال ريت»، على مؤشرها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يؤكد تميز المنتجات الاستثمارية لـ «بيتك كابيتال»، مشيرا إلى أن الإدراج يؤهل الصندوق لاستقبال سيولة أجنبية من المستثمرين العالميين الذين يعتمدون على هذه المؤشرات لاتخاذ قرارات الشراء.
وكانت «فوتسي راسل» في إطار مراجعاتها الدورية على مؤشراتها للأسواق الناشئة، بما فيها بورصة الكويت، قد أدرجت صندوق «بيتك كابيتال ريت» المتداول في سوق الكويت للاوراق المالية منذ سبتمبر 2020، كأول صندوق عقاري مدر للدخل متداول بنظام الـ «ريت» يتم ترخيصه وإدراجه في البورصة، أدرجته ضمن مؤشرها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب 3 شركات كويتية اخرى اعتبارا من إغلاق يوم 14 مارس 2024.
وأضاف المرزوق في تصريح صحافي أنه من المتوقع أن عملية الإدراج ضمن المؤشر ستستقطب مزيدا من المرونة والسيولة لوحدات الصندوق الذي يستهدف تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في عقارات مؤجرة ومدرة للدخل في القطاعات العقارية المختلفة، بما يضمن محدودية المخاطر، واستمرارية تدفقات مالية من التأجير، مشيرا إلى أن الصندوق البالغ رأسماله 54 مليون دينار، يقدم لمساهميه توزيعات نقدية شهريا بالدينار الكويتي، وبما لا يقل عن 90% من صافي الإيرادات المحصلة يتم توزيعها بشكل شهري.
وقال ان عملية ادراج الصندوق تعد تطورا مهما في مسيرة عمله، خاصة أنها تأتي بعد فترة ثلاث سنوات من إدراجه من بداية التداول في بورصة الكويت، تحققت خلالها نتائج جيدة، وقدم الصندوق توزيعات تصل إلى 5% سنويا توزع بشكل شهري، مشددا على أن الصندوق يتميز بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة «بيتك كابيتال» في سوق العقار المحلي، علاوة على امتلاك الصندوق لمجموعة متنوعة من العقارات التجارية والاستثمارية وغيرها، حيث لا يقصر الاستثمار بقطاع معين، لكنه يتبع الفرصة السانحة لأفضل العوائد، وبما يحقق الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.
يذكران هناك الكثير من الايجابيات المتوقعة من وراء انضمام أي سهم إلى المؤشرات العالمية للاسواق، مثل فوتسي وغيرها، ابرزها زيادة نشاط التداول مع اهتمام المزيد من المستثمرين بهذه الأسهم، ما يجعلها أكثر جاذبية ويقلل من تقلباتها، والفرص لمساهميها، وعلاوة على ذلك فإن الإدراج في المؤشرات يسمح بتتبع الأداء وإجراء مقارنات سهلة مع الشركات الأخرى في نفس القطاع.
وتتبع المؤسسات المعنية بإصدار المؤشرات للاسواق معايير وضوابط خاصة في ترقية الشركات، مثل رأس المال وعدد الأسهم ونوعية الملاك، او حجم السيولة والتداولات ومعدلات العوائد للمساهمين.

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