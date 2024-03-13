عبدالله وطلال.. ((الطرقي)) ماركة مسجلة في الرماية

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزيتزخر الرياضة الكويتية بالعديد من النجوم في مختلف الألعاب، الذين صالوا وجالوا وبرزوا بشكل لافت، ومن هؤلاء النجوم من يرتبطون بصلة قرابة وجمعتهم لعبة واحدة وملعب واحد، أو أكثر من لعبة.

ومن هؤلاء البطل العالمي والأولمبي عبدالله الطرقي الرشيدي، ونجله طلال اللذان يشكلان علامة بارزة في عالم الرماية العالمية، فالبطل الذي احتكر بطولات العالم، وتوج بذهبها لسبعة مواسم، 3 منها متتالية، في إنجاز فريد في عالم «البنادق والرصاص»، لم يكن يشغله وهو في ذروة عطائه وعنفوانه، كيفية تطوير قدراته الفنية، أو المحافظة على زخم الإنجازات وترادفها، أو التحضير للمشاركات الدولية المجدولة فقط، بل كان هناك جزء كبير من تركيزه على رام آخر، هو ابنه طلال، وكيف له أن يشغل به وهو «فلذة كبده، وعينه التي يرى العالم من خلالها»؟!

الطرقي حامل الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كان حريصا على أن يتغلغل عشق الرماية، و«دخان فشقها» في أعماق ابنه، فهو يرى أن الموهبة وحدها ليست كافية لصنع بطل عالمي، فالأمر بحاجة إلى تدريب مستمر، وشغف يرتقي إلى العشق، وهكذا فعل «أبوطلال».. روى «عشق الرماية» في قلب طلال منذ نعومة أظفاره، وما ان اشتد عود الفتى، حتى أخذه بيمينه إلى مدرسة الرماية عام 2008، ليبدأ المشوار، تعليما، فصقلا، فتطويرا، فاستمرارية ترفض التوقف.

عبدالله الطرقي الذي سجل أول انتصاراته الدولية في بطولة شيبا الدولية للرماية باليابان عام 1995 في رماية «سكيت»، لم يشأ لابنه أن يطابق خطواته في مسيرته الرياضية، فوجهه إلى رماية «تراب».

ويقول طلال بهذا الشأن: «سألت الأب، والقدوة، والرمز الكبير في قلبي - عسى الله يطول بعمره - عن عدم اتجاهي لرماية «سكيت»، فكان رده، «لا أريد أن نتنافس على مركز واحد مستقبلا في مركز واحد»، ويضيف «الطرقي الصغير»، بالفعل حدث ما كان يتوقعه الوالد، في بطولة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر - طيب الله ثراه - الدولية للرماية توجنا بالمركزين الأول في رماية «سكيت» و«تراب» معا، فكانت لحظة لا تنسى.ويستذكر طلال الطرقي أيام الصبا عندما كان يأخذه والده لـ «القنص» وميادين الرماية، ليكسر رهبة «البندقية»، والتعامل معها، ويزرع في قلبه الصغير حينها «عشقا أراد له أن يمتد إلى سنين مديدة»، ولا يزال يحفظ تحذيراته وإرشاداته عن ظهر قلب.. «إياك والسهر يا طلال، اهتم بتدريباتك اليومية، واحفظ نفسك، وانظر دائما إلى الأمام».