فون دير لايين توصي ببدء مفاوضات انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي أوصى ببدء مفاوضات رسمية لانضمام البوسنة إلى التكتل. وستكون البوسنة، المرشحة رسميا لعضوية الاتحاد منذ ديسمبر 2022، قادرة على بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشرط القيام بإصلاحات هيكلية.

ولكن، على الرغم من أن البلاد اعتمدت مؤخرا قانون مكافحة غسيل الأموال الذي طلبته بروكسل، لم يتم بعد انجاز اتفاق بشأن إصلاح المحاكم ولا تضارب المصالح في المؤسسات.

وأبلغت فون دير لايين البرلمان الأوروبي بأن البوسنة «تظهر أنها قادرة على الوفاء بمعايير العضوية وتطلعات مواطنيها لأن يكونوا جزءا من عائلتنا». وأضافت «لهذا السبب سنقرر رفع توصية للمجلس بفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك».

جاء ذلك قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا أحدث تقرير لها عن التقدم الذي أحرزته البوسنة أمس. وأحيت الحرب في أوكرانيا مسعى الاتحاد الأوروبي للتوسع في وسط وشرق القارة.

وأكدت فون دير لايين أن «البوسنة والهرسك اتخذت خطوات مثيرة للإعجاب تجاهنا»، لكنها ذكرت أيضا بـ«ضرورة تحقيق مزيد من التقدم للانضمام إلى اتحادنا».

وقالت المسؤولة الأوروبية في ستراسبورغ «تم تحقيق مزيد من التقدم فيما يزيد قليلا على عام مقارنة بما تم تحقيقه خلال أكثر من عقد».

وأشارت إلى أن البوسنة أصبحت الآن «متوافقة تماما» مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وتعمل على تحسين إدارتها لتدفقات الهجرة وتتبنى قوانين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورحبت فون دير لايين بموافقة البوسنة على إدراج أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في السجلات الجنائية المحلية.

وأشارت أيضا إلى وضع خطوات إضافية نحو الحوار والمصالحة في أعقاب الحرب التي شهدتها البلاد بين 1992 و1995، مع تأسيس لجنة جديدة لبناء السلام.وقالت فون دير لايين «إن الرسالة الآتية من البوسنة والهرسك واضحة، لذلك يجب أن تكون رسالتنا واضحة أيضا ومفادها أن مستقبل البوسنة والهرسك يكمن في اتحادنا».