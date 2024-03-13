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قصر الأميرة خديجة بالجزائر تحفة تجسد روائع الفن المعماري العثماني

3/13/2024 4:12:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتبر قصر «الأميرة خديجة» أو كما يسمى قصر «خداوج العمياء» أحد أهم القصور التاريخية التي يشتهر بها «حي القصبة» بالجزائر العاصمة، حيث يصنف ضمن روائع الفن المعماري العثماني كما زاده موقعه الاستراتيجي المطل على الواجهة البحرية جمالا وبهاء.

وتم تشييد قصر «خداوج العمياء» عام 1570 من قبل ضابط في الأسطول البحري الجزائري ثم اشتراه أمين الخزينة في العهد العثماني حسان خزناجي عام 1792 وقام بترميمه وتزيينه ليهديه إلى ابنته خديجة أو «خداوج» التي كانت تعرف بجمالها قبل أن تصاب بالعمى.

وأصبح القصر عام 1830 مقر أول بلدية فرنسية في الجزائر غير أن جمال المكان والمبنى جعل ملك فرنسا نابليون الثالث وزوجته يتخذانه مقرا لإقامتهما عام 1860.

وبعد الاستقلال عام 1962 تم تحويل القصر إلى متحف للفنون الشعبية ليصبح عام 1987 متحفا وطنيا للفنون والتقاليد الشعبية يضم آلاف التحف الفنية التقليدية التي تعبر عن عادات وتقاليد المجتمع الجزائري وذلك لحفظ الموروث الثقافي.

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