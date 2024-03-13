قطاع الرعاية الاجتماعية نظّم ملتقى ((التوعية الرمضاني)) للنزلاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، نظمت إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية ملتقى التوعية الرمضاني 20 تحت شعار «نفحات لأبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية».
وقال مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إن الإدارة تسعى لتحقيق رسالتها في تنشئة جيل واع راشد، وذلك من خلال استضافة المشايخ والدعاة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث تمت استضافة الشيخ د.عثمان الخميس والشيخ د.ياسر المحيمد من مملكة البحرين في لقاء مفتوح مع أبناء الحضانة العائلية، ومحاضرة بعنوان «لعلكم تتقون» للشيخ رائد الحزيمي لنزلاء رعاية الأحداث، ومحاضرة «إلا الصوم» للشيخ د.يعقوب اللوغاني لنزلاء دار الملاحظة، ومحاضرة «نفحات» للداعية فوزية الماجد لفتيات إدارة الحضانة العائلية، ومسابقة «الريان» لموظفات قطاع الرعاية الاجتماعية وغيرها من الفعاليات.
MENAFN13032024000130011022ID1107970359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.