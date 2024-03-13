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قطاع الرعاية الاجتماعية نظّم ملتقى ((التوعية الرمضاني)) للنزلاء

3/13/2024 4:12:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان

برعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، نظمت إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية ملتقى التوعية الرمضاني 20 تحت شعار «نفحات لأبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية».
وقال مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إن الإدارة تسعى لتحقيق رسالتها في تنشئة جيل واع راشد، وذلك من خلال استضافة المشايخ والدعاة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث تمت استضافة الشيخ د.عثمان الخميس والشيخ د.ياسر المحيمد من مملكة البحرين في لقاء مفتوح مع أبناء الحضانة العائلية، ومحاضرة بعنوان «لعلكم تتقون» للشيخ رائد الحزيمي لنزلاء رعاية الأحداث، ومحاضرة «إلا الصوم» للشيخ د.يعقوب اللوغاني لنزلاء دار الملاحظة، ومحاضرة «نفحات» للداعية فوزية الماجد لفتيات إدارة الحضانة العائلية، ومسابقة «الريان» لموظفات قطاع الرعاية الاجتماعية وغيرها من الفعاليات.

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