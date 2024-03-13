قطر جهود الهدنة في غزة مستمرة والأمم المتحدة تحذر الوقت ينفد

MENAFN - Al-Anbaa) أبحرت طلائع الممر البحري الاغاثي لقطاع غزة حاملة مساعدات علها تغطي جزءا يسيرا من الحاجات الماسة، في وقت مازالت المعابر البرية عصية على الفتح بانتظار التوصل إلى اتفاق الهدنة، الذي يبدو انه لايزال بعيد المنال، حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي: «لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ اتفاق»، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات لاتزال مستمرة بين الطرفين.وقال الأنصاري إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استعرض مع باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى تطورات غزة، وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة.

وقال إن البحث شمل أيضا إدخال المساعدات للمحاصرين بغزة، معتبرا أن «الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية».

وأضاف الانصاري: ما زلنا ننادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود. وأكد أن جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر في حركة حماس أن «الاتصالات والمشاورات التي يجريها الوسطاء بمصر وقطر مستمرة مع إسرائيل في مسعى للتوصل لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى، ونحن ننتظر رد الاحتلال على مطالب الحركة بوقف النار والانسحاب العسكري من القطاع وعودة المواطنين إلى بيوتهم التي نزحوا منها وتدفق المساعدات الاغاثية وضمان إنهاء الحصار وإعادة الإعمار».

وأضاف «لو وافقت إسرائيل على مطالب حماس فسوف يتم التوصل لاتفاق وقف النار بأسرع وقت» واتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمواصلة التعطيل.

وقال إن حماس «لا تمانع» في تسليم قائمة بالرهائن تلبية لطلب إسرائيل، «ولكن طالبنا أيضا بمعرفة مصير وعدد الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر خاصة من قطاع غزة. ونعتقد أن الاحتلال قام بإعدام عشرات الاسرى».

وعلى وقع الغارات المتواصلة والقصف المدفعي الذي أوقع عشرات القتلى، حظيت بعض العائلات النازحة في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع، بأطباق من الأرز مع القليل من اللحم على موعد الإفطار في اليوم الأول من رمضان.

ولكن في مدينة غزة بشمال القطاع، قالت وزارة الصحة إن أكثر من ألفي عامل في المجال الصحي لم يتمكنوا من إيجاد ما يفطرون عليه.

ومع صباح اليوم 158 من الحرب وفي ثاني أيام رمضان أمس، أبحرت السفينة أمالثيا التابعة لمنظمة «أوبن آرمز» (الأذرع المفتوحة) وهي تحمل 200 طن من الأغذية.

وقالت المنظمة عبر منصة «إكس» إن المساعدات قدمتها وستتولى توزيعها في غزة منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن).

وكتب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليتس على منصة «إكس»: «أبحرت السفينة أمالثيا في سياق مبادرة الممر البحري القبرصي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنه شريان حياة للمدنيين».

وتحمل السفينة نحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشن» التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس.

وقالت المنظمة في رسالة على إكس إن «المساعدات التي قدمتها منظمة المطبخ المركزي أبحرت إلى غزة... ونعمل على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن».

ونشر المطبخ المركزي العالمي فرقا في غزة منذ بداية الحرب وتولى بناء رصيف ليتمكن من تفريغ الحمولة بمجرد وصول السفينة إلى القطاع. لكن لم يتم تحديد موقع هذا الرصيف لأسباب أمنية.

ولا تلبي هذه الكميات الشحيحة الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية في القطاع، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص من سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون، مهددون بالمجاعة.

وقد نزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب ويتجمع القسم الأكبر منهم في رفح قرب الحدود مع مصر، والمهددة باجتياح بري تعد له إسرائيل.

وتقول الأمم المتحدة أن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ يوميا منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري. وقبل ذلك، كانت غادرت سفينة عسكرية أميركية الولايات المتحدة السبت محملة بالمعدات اللازمة لبناء رصيف لتفريغ شحنات المساعدات، وهو ما قد يستغرق 60 يوما.وكانت مديرة برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة سيندي ماكين حذرت من أن «الوقت ينفد» لتجنب مجاعة في شمال قطاع غزة «الذي يواجه كارثة إنسانية» بسبب الافتقار إلى كميات هائلة من المواد الغذائية.وقالت ماكين في روما، مقر برنامج الأغذية العالمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) كو دونغيو والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر كزافييه كاستيلانوس، «الوقت ينفد. الشعب الجائع في غزة لم يعد قادرا على الانتظار».وأضافت ماكين أن «برنامج الاغذية العالمي قلق بشدة حيال الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وخصوصا في شماله الذي يواجه كارثة إنسانية. المجاعة وشيكة إذا لم نرفع في شكل كبير حجم المساعدة التي تدخل مناطق الشمال».وحض المشاركون في المؤتمر إسرائيل على إعادة فتح المعابر البرية المؤدية إلى القطاع المدمر، والسماح بإرسال كميات أكبر من المساعدة الإنسانية.ميدانيا، قالت وزارة الصحة في غزة انه «وصل إلى المستشفيات 80 شهيدا، على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء ارتكاب الاحتلال لمجازر بحق المدنيين، وما زال عشرات المفقودين تحت الأنقاض».وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن الجيش الإسرائيلي شن «قصفا مدفعيا مكثفا... وأكثر من 78 غارة جوية، تركزت على مدينة غزة ودير البلح والمغازي والبريج والنصيرات في وسط القطاع وبلدتي بني سهيلة والقرارة وغرب خانيونس ورفح في الجنوب».و أظهرت مقاطع فيديو نشرها الناشط الفلسطيني حسن أصليح عبر حسابه على إنستغرام، مشاهد تظهر جثامين متحللة في شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال.ووثق الفيديو مشاهد لبقايا جثث وعظام متحللة في شارع العقاد بخان يونس.