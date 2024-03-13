ماسك يحول روبوت الدردشة غروك إلى مصدر مفتوح

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن شركته الناشئة «اكس ايه آي» ستجعل هذا الأسبوع برنامجها الذي يستند إليه روبوت الدردشة الخاص بها «غروك»، مصدرا مفتوحا.
واعتبر عدد كبير من المراقبين، أن هذا القرار يشكل ضربة جديدة لشركة «أوبن ايه آي» التي شارك ماسك في تأسيسها قبل مغادرتهـــا عام 2018.
وكان ماســــك رفــــع مطلع مارس دعوى على «أوبن ايـــه آي» ومدرائها لانتهاكهم عقدهـــــا التأسيسي. وأكد الملياردير أنهم اعتمدوا مقاربة تجارية بينما الشركة تأسست في البداية على أنها غير ربحية.
وأشار محامو ماسك إلى أن «أوبن ايه آي» خرقت العقد التأسيسي برفضها نشر كود أحدث نموذج لغوي لها «جي بي تي 4».
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