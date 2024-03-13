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ماسك يحول روبوت الدردشة غروك إلى مصدر مفتوح

3/13/2024 4:12:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن شركته الناشئة «اكس ايه آي» ستجعل هذا الأسبوع برنامجها الذي يستند إليه روبوت الدردشة الخاص بها «غروك»، مصدرا مفتوحا.
واعتبر عدد كبير من المراقبين، أن هذا القرار يشكل ضربة جديدة لشركة «أوبن ايه آي» التي شارك ماسك في تأسيسها قبل مغادرتهـــا عام 2018.
وكان ماســــك رفــــع مطلع مارس دعوى على «أوبن ايـــه آي» ومدرائها لانتهاكهم عقدهـــــا التأسيسي. وأكد الملياردير أنهم اعتمدوا مقاربة تجارية بينما الشركة تأسست في البداية على أنها غير ربحية.
وأشار محامو ماسك إلى أن «أوبن ايه آي» خرقت العقد التأسيسي برفضها نشر كود أحدث نموذج لغوي لها «جي بي تي 4».

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