Wednesday, 13 March 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبارك البداح لـ ((الأنباء)): 37 مليون دينار الميزانية المعتمدة للقطاع التعليمي بهيئة ذوي الإعاقة

3/13/2024 4:12:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف مبارك البداح ان الميزانية السنوية المعتمدة للقطاع التعليمي فيما يخص الدعم التعليمي للعام 2023/2024 تبلغ 37 مليون دينار، مشيرا إلى ان عدد الطلبة المسجلين في الجهات التعليمية تحت مظلة الهيئة ما يزيد على 8000 طالب وطالبة موزعين على 80 جهة تعليمية وتأهيلية، واشار ـ في لقاء مع «الأنباء» ـ إلى اطلاق 5 حملات بالتعاون مع معهد البناء البشري لتوظيف ذوي الاعاقة وامور اخرى تتطرق لها في اللقاء:
بداية، هل من احصائية بعدد الطلبة المسجلين تحت مظلة الهيئة؟
٭ اجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس العربية والاجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة من الهيئة يزيد على 8000 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.
ما اعداد الجهات التعليمية؟
٭ اعداد الجهات التعليمية والتأهيلية بلغت 80 جهة موزعة على النحو التالي: 15 مدرسة عربية و20 مدرسة أجنبية (ثنائية اللغة) و34 حضانة و11 مؤسسة تأهيلية.
كم تبلغ قيمة الميزانية التعليمية للعام 2023/2024؟
٭ تتراوح الميزانية السنوية المعتمدة للقطاع التعليمي فيما يخص الدعم التعليمي للعام 2023/2024 مبلغ 37 مليون دينار.
هل من شروط محددة لادراج الجهات التعليمية؟
٭ شروط ادراج المؤسسات التعليمية المختلفة تكون وفقا لما هو ثابت بالفصل الثاني من القرار الإداري رقم 123 لسنة 2019 بشأن اصدار اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية بعنوان «ضوابط وشروط وإجراءات الحصول علي موافقة الهيئة لفتح جهة تعلمية او تأهيلية»، حيث نصت الفقرة (أولا) من المادة (5) من القرار سالف الذكر على «تقدم طلبات الفتح وفقا للإجراءات الآتية: أولا: المؤسسات التأهيلية والمراكز: على كل من يرغب بفتح مؤسسة او مركز تأهيلي جديد لذوى الإعاقة تعبئة الاستمارة المتعمدة بهذا الشأن لدي الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة بها مذيلة بتوقيعه وبإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات»، مرفق صورة من استمارة. كما نصت المادة (6) من القرار ذاته على ان تضمين طلب الفتح لبعض البيانات المنصوص عليها بالمادة، ونصت المادة (7) من ذات القرار على إجراءات دراسة الطلب من قبل الهيئة، ونصت المادة (8) من ذات القرار على اصدار الموافقة النهائية وتحديد الرسم التقديري.
هل تم تطبيق نسب التوظيف للاشخاص ذوي الاعاقة؟
٭ تحرص «هيئة ذوي الإعاقة» على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تلزم المادة (14) الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، بتوظيف نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4%، من العاملين الكويتيين لديها، كما تلزم المادة (15) جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل 6 أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
هل مستمرون في حملة شركاء في توظيفهم؟
٭ الهيئة أطلقت 5 حملات بالتعاون مع معهد البناء البشري، حسب شروط ديوان الخدمة المدنية، لأصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والتعليمية والذهنية، ومازلنا نستقبل طلبات التوظيف من الديوان والقطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات النفط والشركات الخاصة، ونوضح أن الشخص ذي الاعاقة يملأ نموذج البيانات الخاص بالحملة، ثم نقوم بالاجتماع بولي الأمر أو المعاق شخصيا، لمعرفة الجهة التي يرغب في العمل بها، فإذا كان التقديم بالجهات الحكومية تتم مخاطبة ديوان الخدمة، أما إذا كان بالقطاع الخاص فتتم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة الجهة المنوط بها الإشراف على الشركات العاملة بهذا القطاع.

MENAFN13032024000130011022ID1107970356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث