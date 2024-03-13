(MENAFN
- Al-Anbaa)
هلّ هلالك.. شهر مبارك على الكويت وجميع الأمة الإسلامية، نعم فقد بدأ شهر الخير والرحمة، ما أجملك من شهر وما أجمل أيامك (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم.
شهر تمتلئ ساعاته بالكثير من التفاصيل الدينية والدنيوية، شهر تحمل دقائقه العديد من أوجه الدعاء لله عز وجل وحده لا شريك له، فما أجمل الدعاء في هذا الشهر، اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلى.
نسألك يا الله: اللهم أهلّه علينا ونحن في أتم الصحة والعافية والسعادة والرضا، نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين.
اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيام أيامه ولياليه والعشر الأواخر منه، وأعنا على فعل الخيرات واجتناب المحرمات.
اللهم ارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبره وأعنا على فهمه وتطبيقه.
اللهم اجعلنا من واصلين الرحم والداعين لمرضانا ولأمواتنا.
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك.
اللهم انصر أمة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام.
اللهم وحد كلمة الإسلام والمسلمين، وأغث أمة الإسلام في كل مكان وزمان.
اللهم امسح بالصبر على كل من فقد عزيزا على قلبه.
مسك الختام: مبارك عليكم الشهر، وتقبل الله طاعاتكم.
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