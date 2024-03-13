هلّ هلالك.. شهر مبارك على الكويت وجميع الأمة الإسلامية، نعم فقد بدأ شهر الخير والرحمة، ما أجملك من شهر وما أجمل أيامك (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم.

شهر تمتلئ ساعاته بالكثير من التفاصيل الدينية والدنيوية، شهر تحمل دقائقه العديد من أوجه الدعاء لله عز وجل وحده لا شريك له، فما أجمل الدعاء في هذا الشهر، اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلى.

نسألك يا الله: اللهم أهلّه علينا ونحن في أتم الصحة والعافية والسعادة والرضا، نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين.

اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيام أيامه ولياليه والعشر الأواخر منه، وأعنا على فعل الخيرات واجتناب المحرمات.

اللهم ارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبره وأعنا على فهمه وتطبيقه.

اللهم اجعلنا من واصلين الرحم والداعين لمرضانا ولأمواتنا.

اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك.

اللهم انصر أمة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام.

اللهم وحد كلمة الإسلام والمسلمين، وأغث أمة الإسلام في كل مكان وزمان.

اللهم امسح بالصبر على كل من فقد عزيزا على قلبه.

مسك الختام: مبارك عليكم الشهر، وتقبل الله طاعاتكم.





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