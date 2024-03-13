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مجموعة الملا ترعى توزيع 500 سلة مواد غذائية للأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك

3/13/2024 4:12:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تطبيقا لسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن مجموعة الملا التي تهدف إلى دعم مساعي بناء بيئة مستدامة في المجتمعات التي تمارس المجموعة فيها نشاطاتها، لتشجيع الموظفين على المشاركة في الأنشطة المجتمعية الهادفة، نظمت مجموعة الملا حملتها التطوعية الثانية لتوزيع السلات الرمضانية بالتعاون مع شركة Refood.
وخلال أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع، تعاون أكثر من 80 متطوعا من موظفي مجموعة الملا مع فريق عمل شركة Refood في فرز وتعبئة 500 سلة رمضانية التي شملتها رعاية مجموعة الملا لتوزيعها على الأسر المتعففة في شهر رمضان المبارك.
وعلى مدار يوم كامل وفي أجواء مليئة بروح الحماس والتعاون والعمل الجماعي، تم تشكيل أربعة مجموعات مختلفة من الموظفين ضمت كل منها 20 موظفا من مختلف قطاعات المجموعة التي شملت: قطاع السيارات وقطاع الهندسة وقطاع الخدمات المالية، حيث تطوع موظفونا بوقتهم وجهدهم لدعم أهداف شركة Refood لحماية البيئة وتعزيز استدامة البيئة الغذائية، بالإضافة إلى الحد من الفقر في المجتمعات التي تحتوي على أسرر متعففة ودخل ضئيل. في مجموعة الملا، نؤمن بأهمية دعم القطاع الخاص لمختلف المبادرات والمساعي التي تقوم بها المنظمات غير الربحية في البلاد، من خلال مساعدتهم في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية، وعلى مر السنوات، ساهمت مجموعة الملا بتقديم الدعم والمساعدة للعديد من المبادرات والبرامج الأخرى للمنظمات غير الربحية في الكويت، حيث تعكس هذه الأنشطة التزام مجموعة الملا الثابت بدورها الرائد في تعزيز ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة.

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