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مدربون لـ ((الأنباء)): حظوظ ((الأزرق)) أمام قطر قائمة.. لكنها صعبة

3/13/2024 4:12:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تفاوتت آراء مجموعة من المدربين بعد إعلان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي روي بينتو عن تشكيلته لمواجهتي قطر الحاسمتين يومي 21 و26 الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ من المقرر أن يبدأ «الأزرق» تحضيراته النهائية بمعسكر يقام في مدينة دبي غدا الخميس تحضيرا لخوض المواجهتين.
وفور إعلان قائمة المنتخب، تفاوتت الآراء حول اختيارات الجهاز الفني وتأثير غياب بعض الأسماء عليها، أم ان هذا هو الواقع في اختيار القائمة للأجهز فنيا وبدنيا. وفي هذا الصدد، تابعت «الأنباء» مع مجموعة من الخبراء نظرتهم الفنية لقائمة المنتخب:
يعقوب: موقف صعب
في البداية، تحفظ المدرب أنور يعقوب على القائمة المختارة لمنتخبنا كونها خلت من أسماء برزت خلال بطولة الدوري والموسم الحالي مثل علي خلف وعثمان الشمري ومحسن العجمي والحراس علي فاضل وعلي جراغ وفواز عايض، قائلا «كنا نتمنى مشاهدة هذه الأسماء مع التشكيلة وهذا يعنى أن القائمة لم تضم الأفضل وتبقي في النهاية قرارات الجهاز الفني ورؤيته».
وعن مواجهتي قطر، قال يعقوب «لا شك ان الجميع يدعم الأزرق ويتمنى له الفوز ولكن المهمة صعبة أمام بطل آسيا وجاءت وسط ظروف صعبه للغاية على لاعبينا».
الفيلكاوي: المهمة ليست مستحيلة
من جانبه، قال المدرب والمحلل الفني محمد الفيلكاوي ان معايير اختيار روي بينتو لقائمة منتخبنا تغيرت، والدليل على ذلك وجود بعض الاختيارات بسبب تألقهم الفترة الماضية، في المقابل لم يتم اختيار آخرين رغم تألقهم ومنهم: بدر المطوع وفواز عايض وعبدالمحسن العجمي وراشد الدوسري وعلي خلف وعلي جراغ وعبدالعزيز وادي، مضيفا «أتمنى أن يتم توضيح المعايير التي من خلالها قام الجهاز الفني بعملية الاختيار لأن اللاعب يقدم كل مستوياته من أجل شرف تمثيل المنتخب بالدرجة الأولى».
وتابع الفيلكاوي «أتمني أن يحالف منتخبنا التوفيق أمام قطر وان يكون الفوز من نصيبه، واعلم يقينا انه لا يوجد مستحيل في كرة القدم ولكن لو نتكلم بشكل واقعي فإن مواجهتي قطر صعبتان جدا لأنه منتخب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وجودة عالية من اللاعبين مما جعله فريقا قويا وبطلا لآسيا مرتين على التوالي بجدارة واستحقاق».
بولند: نحترم خيارات المدرب
من جانبه، قال المدرب والمحلل الفني علي بولند انه يحترم قرارات الجهاز الفني واختياراته وقراراته التي يأخذها وفق قناعاته وهي حق مطلق له ولا نستطيع محاسبته إلا بعد ظهور النتائج في المباريات وهل اختار التوليفة الأنسب، مضيفا «نعم هناك غيابات مؤثرة في قائمة الأزرق لأسباب منها الإصابات مثل سلطان العنزي وفهد الهاجرى وشبيب الخالدي وغيرهم لكن هناك أسماء كانت تستحق التواجد مثل عبدالمحسن العجمى الذي يستحق أن يكون على رأس القائمة».
ومضى قائلا «المباراة صعبة جدا على منتخبنا أمام بطل آسيا الذي لعب مباريات على مستوى عال وأمام خصوم كبار وهذا الجانب طور من المستوى الفني للاعبي فمنتخب قطر أجهز فنيا وبدنيا والمباراة تعتبر منعطفا خطيرا للفريقين خصوصا منتخبنا الذي من المتوقع ان يلعب بردة الفعل وأسلوب التحولات السريعة الذي يكفل له نتيجة إيجابية لذلك كان لابد من تواجد لاعبين يتميزون بالسرعة مثل العجمي وأحمد الزنكي، ويبقى أملنا كبيرا بالروح العالية للاعبينا لصنع الفارق».
الهاجري: ليست مستحيلة بشروط
كما قال المدرب والمحلل ثامر الهاجري انه وبالنسبة لقائمة «الأزرق» باستثناء عامل الإصابات، فإن عدم استدعاء بعض اللاعبين مثل عبدالمحسن العجمي وعلي خلف يطرح تساؤلات وعلامات استفهام، ولكن باعتقادي فإن الاختيارات جاءت حسب رؤية المدرب الفنية للمباراة المقبلة وما هي الأدوات المطلوبة لتنفيذ سيناريو المباراة المتوقع، وربما وجه الجهاز الفني التفكير نحو الجوانب الدفاعية بصورة اكثر نظرا للفوارق الكبيرة مع منتخب قطر ويبقى ذلك حقا أصيلا للجهاز الفني.
وعن حظوظ منتخبنا في المواجهة، قال إنها متواجدة وليست مستحيلة بشروط وهي التنظيم داخل الملعب والتركيز الذهني وعدم مجاراة المنافس أو فتح الملعب، فهذا سيصعب من مهمة لاعبينا، نظرا للخبرات الفنية لـ «العنابي» وجاهزيته الفنية العالية التي يتمتع بها.

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