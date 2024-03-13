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مشروع توثيق التاريخ الشفوي يعرض ((أصوات من الاحتلال)) في الجامعة الأمريكية

3/13/2024 4:12:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت AUK معرض «أصوات من زمن الاحتلال»، الذي نظمه مشروع توثيق التاريخ الشفوي OHDP بالتعاون مع منصة الفن المعاصر CAP.
واستضافت الجامعة المعرض بهدف إثراء تجربة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وقد أتاح فرصة التعمق أكثر في المشروع والتعامل مع الروايات المباشرة للأفراد الذين عاصروا الاحتلال العراقي والتحرير اللاحق للكويت في عام 1991.
وتضمن المعرض عدة أقسام تحتوي على ملصقات ومقاطع صوتية مختارة من المقابلات الأصلية التي أجريت مع شخصيات عاصرت الغزو العراقي، وركزت الأجزاء الصوتية على تجاربهم أثناء الغزو العراقي للكويت، وقد سمح هذا التنسيق للزوار بتعميق فهم للقضية من خلال الروايات المتنوعة المقدمة.
يذكر أن مشروع توثيق التاريخ الشفوي قد حظي بدعم شركة مشاريع الكويت «كيبكو» منذ مراحله الأولى، وقد حضر الافتتاح رئيسة الجامعة د.روضة عواد وعضو مجلس أمناء الجامعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة سامر خناشت ونائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين لمجموعة كيبكو إيمان العوضي والعديد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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