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مصادر لـ ((الأنباء)): ((الأشغال)) حصلت على موافقة ((المحاسبة)) لتوريد أجهزة لمختبرات الطرق

3/13/2024 4:12:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة لترسية مناقصة توريد وتركيب أجهزة ومعدات لمختبرات الطرق بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.
وقالت المصادر إن الموافقة على الترسية تشمل 9مجموعات لتوريد وتركيب وتشغيل وتدريب الكوادر الوطنية على أجهزة ومعدات لمختبرات الطرق بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بهدف تعزيز المختبرات ودعمها للقيام بفحوصات التربة واختبارات تقييم الرصف للطبقات الأسفلتية والترابية.
وكشفت المصادر ان الوزارة تسير حاليا في إجراءات التعاقد لهذه الأجهزة، ودعم مختبرات الطرق وتقييم الرصف بأجهزة ومعدات تواكب احدث ما تم التوصل إليه من تقنيات لتوثيق جودة الأعمال المنفذة لإنشاء وصيانة الطرق في الكويت، لافتة إلى ان توريد وتركيب وتشغيل وتدريب الكوادر الوطنية لاجهزة ومعدات متطورة لمختبرات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث ضمن مناقصة اخرى بصدد طرحها في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ما يسهم في دعم المركز واختبارات توثيق الجودة.
وأشارت إلى ان الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف م.إيمان العمر تنفذ استراتيجية معدة مسبقا وفق توجيهات وزيرة الأشغال م.نورة المشعان لرفع مستوى أداء مركز الفحوصات من خلال تطوير مختبراته ما يحقق ضبط الجودة في مشاريع الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وذكرت أن م.إيمان العمر قامت مؤخرا بوقف استلام وتسليم المراسلات الورقية مع الجهات الخارجية من شركات القطاع الخاص والعمل بنظام ميكنة المراسلات منذ يناير الماضي.

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