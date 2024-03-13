مصطفى إسماعيل مقرئ الملك فاروق

فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز مقرئي مصر، اختاره الملك فاروق ليكون مقرئ القصر «قصر التين» في الإسكندرية.. وجاء اختياره صدفة، حيث كان الملك فاروق يستمع إلى الإذاعة المصرية التي كانت تبث تلاوة القرآن الكريم للشيخ مصطفى إسماعيل فاستساغ الملك فاروق لتجويده وطلب تعيينه مقرئا خاصا بالقصر الملكي، وجاءه تكليفه فجأة، حيث كلف عمدة قرية «ميت غزال» التي كان الشيخ مصطفى من سكانها ومعه شيخ الخفر، وطلب منه أن يرافقهم إلى قصر الملك، ولدى وصوله سلم كتاب تعيينه مقرأ للقصر.لقد عين قبل ذلك مقرئا بالإذاعة المصرية من دون أن يمتحن وعينته وزارة الأوقاف مقرئا بالمسجد الحسيني، ويعتبر هذا المسجد الذي يضم قبرا للإمام الحسين سيد شهداء شباب الجنة، وكان العرب والمسلمون يحرصون عند زيارتهم لمدينة القاهرة أن يصلوا فيه إحدى الصلوات الخمس، وكنت أحد هؤلاء الناس الذين يرغبون في الصلاة بمسجد الحسين.بدأ حياته في قرية ميت غزال التابعة لمحافظة الغربية «طنطا»، فقد حفظ القرآن الكريم صغيرا، حيث لم يتجاوز عمره وقتها اثني عشر عاما.. ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا وتخصص بدراسة القراءات وأحكام التجويد على يد شيخه إدريس فاخر.زار الشيخ مصطفى إسماعيل القدس عام 1960 وقرأ القرآن بالمسجد الأقصى، وفي عام 1977 اصطحبه الرئيس أنور السادات معه في رحلة السلام إلى القدس، وتم تكريمه من قبل الرئيس جمال عبدالناصر.في إحدى المناسبات التقى الشيخ مصطفى إسماعيل صدفة مع كوكب الشرق أم كلثوم التي سألته: أرجوك أخبرني كيف تنتقل إلى المقامات الموسيقية بهذه المرونة والعبقرية.. فأجابها: إنه توفيق من الله عز وجل.لقد تعودت الاستماع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل من كثرة حرص واهتمام خالي علي الحسيني، وهو أول مقرئ بالإذاعة الكويتية. أحيانا عندما كنت أزوره في منزله بمنطقة كيفان أدخل عليه ديوانيته وإذا به منسجم وصامت يستمع لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.رحم الله الشيخ مصطفى إسماعيل «الأميز» في زمانه، ورحم الله خالي علي الحسيني الذي بدأ تلاوة القرآن الكريم في مسجد السوق والإذاعة الكويتية عند نشأتها.قول مأثور: «أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، والخامس نشره».والله الموفق.

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