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مصفاة الزور تدرس التوسع في معالجة النفط الثقيل

3/13/2024 4:12:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن مزيدا من التأخير بات متوقعا بالنسبة لمشروع توفير الوقود البديل لوحدة إنتاج الهيدروجين بمصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار.
ونقلت المجلة عن مصادر في الصناعة النفطية قولها إن غياب اليقين بشأن التفاصيل المتعلقة بنطاق المشروع استدعى إجراء دراسة لتحديد كيفية معالجة المصفاة للنفط الثقيل والمواصفات الدقيقة لعدة وحدات مختلفة، وان هذه الدراسة مازالت مستمرة لتقييم تفاصيل نطاق المشروع.
وقال أحد المصادر: «لقد حدث بالفعل الكثير من التأخير في عملية طرح المناقصة، ويبدو من المرجح أنه سيكون هناك المزيد من التأخير في المستقبل». وأضاف أن «المقاولين سيكونون بحاجة للاطلاع على نتائج الدراسة الجارية حاليا قبل أن يتمكنوا من تقديم عطاءاتهم».
يذكر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ـ كيبك ـ هي التي طرحت المشروع، والتي أعلنت مؤخرا أنها مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى 14 أبريل بدلا من التاريخ السابق، وهو 12 مارس.

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