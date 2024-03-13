Wednesday, 13 March 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وربة يعلن فائزي السنبلة والأطفال والمكافأة الطلابية

3/13/2024 4:12:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: حنان إبراهيم محمد برجس، سعود عبدالعزيز بوحيمد، فايزة فرحان صياح العنزي، نايف مبارك عبيد العتيبي، مسفر حسين علي العجمي، أحمد إبراهيم فريج الفريج، محمد عبد الغني بسيوني، نورة فهد فهيد العجمي، قتيبة محمد الخالدي، عبدالعزيز مفرح.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين من عملاء بنك وربة وهم: بسامة أحمد رياض خزعل، فاطمة مفرح مطر بطي، سعاد فلاح خالد العازمي، إبراهيم عبدالرحمن الدريبي، السلطان عبدالحميد الشايجي، عبدالعزيز علي جابر المري، قمر ناصر فيصل الرشيد.
كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: دانة فايز فالح العازمي، عثمان علاء الدين محمد، ديما عيد صالح الشمري، مريم خالد جاسم الجبران، عبد اللطيف أحمد الغانم.
وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.

MENAFN13032024000130011022ID1107970346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث