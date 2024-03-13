Wednesday, 13 March 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وربة يوقع اتفاقية مع تسكين العقارية

3/13/2024 4:12:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبرم بنك وربة اتفاقية مع شركة تسكين العقارية، وهي مزود خدمة رقمية لقطاع مالكي العقارات المستأجرة، يتم بموجب هذه الاتفاقية تقديم خدمات إدارة العقارات بأسعار حصرية. ويسعى «وربة» من خلال هذه الاتفاقية، إلى جذب العملاء الأفراد الذين يمتلكون عقارات مستأجرة، خاصة أن خدمات شركة تسكين تدمج إدارة العقارات، وجمع الإيجار عبر الإنترنت، وإدارة الأصول، والتأجير، والصيانة على مدار 24 ساعة، والتقارير التفصيلية والخدمات القانونية. وبهذه المناسبة، قال مدير الإدارة الرقمية في بنك وربة مجرن المجرن «سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة متخصصة تقدم خدمات مميزة ومتنوعة، حيث ستمكن عميل بنك وربة من الاستفادة من الخدمات العقارية وكذلك الاطلاع على جميع البيانات والتقارير الخاصة باستثماراته العقارية المسجلة». وذكر المجرن أن الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع التجربة المصرفية لتشمل قطاعات جديدة غير تقليدية، مؤكدا أنها ستعمل بشكل سريع وآمن ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «تسكين» عبدالوهاب العيسى امتنانه للقائمين على خدمات بنك وربة وحرصهم على تقديم خدمات من شأنها تسهيل تحصيل وإدارة عقارات عملائهم من خلال رقمنة الخدمات وجعل الوصول إليها ضمن العديد من الخدمات عبر تطبيق بنك وربة، علما أن شركة تسكين العقارية من أولى الشركات التي سعت إلى التحول الرقمي في السوق العقاري وتوفير خدمات عدة من خلال تطبيق يسهل لأصحاب العقارات متابعة عقاراتهم وتحصيل الإيجارات من دون أي جهد ومن جهة أخرى ضمان وسرعة وصول للخدمات من قبل المستأجرين، وتأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة في مسيرة الشركة للتوسع بالسوق المحلي والأسواق العالمية.
كما أوضح المحامي أحمد الكليب مدير الإدارة القانونية لدى شركة «تسكين»، أن خطوة التحول الرقمي مهمة خاصة فيما يتعلق بتوقيع العقود وإصدار سندات القبض الموثقة بنظام التشفير الإلكتروني التي كنا أول من طرحها في السوق المحلي التي أصبحت علامة فارقة عن جميع منافسينا.

MENAFN13032024000130011022ID1107970345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث