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وزير الشؤون: الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة

3/13/2024 4:12:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود دعم الكويت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحسين وضع المرأة، معربا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع المنظمة الأممية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ فراس السعود مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة التي تستمر حتى 22 مارس الجاري.
ولفت السعود خلال الاجتماع إلى المشاريع التي تقوم حكومة الكويت بتنفيذها لتمكين وزيادة تحسين وضع المرأة ودعمها بشكل أكبر وفي مجالات أوسع تماشيا مع رؤية كويت 2035.
وأضاف أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في الفترة الماضية فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين من الأهداف الأممية ال17 الخاصة بالتنمية المستدامة إيمانا منها بأهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لتلك الأهداف وبأن الإنسان هو المحور الجوهري والحقيقي للتنمية.

MENAFN13032024000130011022ID1107970344

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