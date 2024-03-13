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وزير الصحة إلزام أطباء الأطفال وتمريض عناية الخدج بالحصول على شهادة الإنعاش القلبي PALS

3/13/2024 4:12:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة في البلاد، وعلى صحة وسلامة المرضى، أصدر وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي قرارا وزاريا يقضي بإلزام أطباء الأطفال وممرضي أقسام العناية المركزة للأطفال الخدج، بالحصول على شهادة الدورة التدريبية لدعم الحياة المتقدم (الإنعاش القلبي الرئوي PALS)، وذلك من مراكز التدريب المعتمدة، من جمعية القلب الأمريكية AHA، والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ASHI، وذلك عند التعيين والترقية.
ويأتي القرار الوزاري في إطار الحرص على رفع كفاءة الطاقم الطبي، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى الأطفال، استنادا إلى ما تضمنته خطة عمل الحكومة من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأفضل معايير الجودة المطلوبة.
وجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي عطفا على القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2024 والذي يشترط حصول جميع الأطباء البشريين والأسنان، والخدمات الصيدلانية، والخدمات الطبية المساعدة بكافة مستوياتهم الفنية من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والعاملين في القطاع الطبي الأهلي، على الدورات التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي، من مراكز التدريب المعتمدة، من جمعية القلب الأميركية AHA، والمعهد الأميركي للسلامة والصحة ASHI وذلك عند التعيين والترقية.

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