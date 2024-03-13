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وزير العدل: الانتهاء من استعدادات موسم الحج

3/13/2024 4:12:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وحضر الاستقبال في مجمع الوزارات، وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ووكيل وزارة الأوقاف د. بدر حجر المطيري، والوكلاء المساعدون وجمع غفير من المهنئين وموظفي الوزارتين.
وأشار الغريب على هامش اللقاء إلى أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات الوزارة لموسم الحج هذا العام 1445هـ/ 2024، حيث تم تسجيل الحجاج من خلال منصة الحج الالكتروني وإقامة معرض الحج والعمرة لتسجيل الحجاج كتجربة مميزة، كما تم فحص وترخيص جميع مساكن الحجاج في مكة المكرمة في مناطق مميزة لتسهيل تنقل الحجاج.
ولفت إلى توقيع كل الاتفاقيات اللازمة لموسم الحج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة» حتى يتم تسهيل إجراءات تفويض واستقبال الحجاج في مطار الحج. وأعلن الوزير الغريب انه تمت الموافقة على حج المقيمين بصور غير قانونية لهذا العام.
وفيما يخص العملية الانتخابية، فقد أوضح الوزير الغريب أنه فور صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة قامت الوزارة بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات، حيث قام المجلس بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية مع انضمام وكيل وزارة العدل لعضوية اللجنة، وصدر القرار الوزاري بتشكيل اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024.
وأوضح وزير الداخلية أصدر القرار رقم 181 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل ميداني تحت إشراف وكيل وزارة العدل وذلك للقيام بأعمال الإعداد والتجهيز والتنظيم الخاص بالمدارس التي تم تخصيصها كمقار اقتراع للانتخابات، والانتقال إلى تلك المقار الانتخابية ومعاينتها والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.
وأوضح ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة إدارية لإعداد جميع المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة للعملية الانتخابية، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات التنويرية للمشاركين في العملية الانتخابية لإرشادهم وتوجيههم بشأن الإجراءات واجبة الاتباع أثناء العملية الانتخابية.
وذكر الوزير ان الوزارة قامت بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية بالمشاركة في تنظيم الانتخابات كوزارة الداخلية ووزارة التربية وبلدية الكويت ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات، كما انضمت الوزارة لعضوية اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية لتنظيم العملية الانتخابية.
كذلك تقوم الوزارة بإعداد وتجهيز كل احتياجات أعضاء السلطة القضائية.

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