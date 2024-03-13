منظمة أوبك تثبت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في ظل الاستقرار

(MENAFN
) في أحدث نشرة شهرية لها التي كشفت عنها يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، اختارت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على تقديراتها لتوسع الطلب العالمي على النفط دون تغيير للعام الحالي, ووفقًا للنشرة، تشير توقعات أوبك إلى احتمالية زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، متماشية مع التوقعات السابقة التي وضحتها المنظمة.
كما تتجاوز توقعات أوبك لتصاعد الطلب في عام 2024 تلك التي أطلقتها العديد من الهيئات الأخرى، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة "آي إي إيه" بينما تظل أوبك إيجابية بشأن الارتفاع المستمر في استخدام النفط خلال العقدين المقبلين، ويتوقع الـ "آي إي إيه" ذروة في الطلب على النفط بحلول عام 2030 مع تحول السيناريو الطاقوي العالمي نحو بدائل أكثر صديقة للبيئة.
كذلك قامت أوبك أيضًا بمراجعة تقديراتها لنمو إنتاج النفط من غير أعضاء أوبك إلى الأسفل للعام الحالي، حيث تُتوقع الآن زيادة بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا, وتؤكد هذه التكييفات الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية للنفط في ظل التفاعل المتغير باستمرار بين عرض وطلب القوى.
في حين ألقت النشرة الضوء على مستويات إنتاج النفط الخاصة بأوبك، حيث أشارت إلى زيادة طفيفة بحوالي 203 ألف برميل يوميًا في فبراير، مما أدى إلى وصول الإنتاج الإجمالي إلى 26.6 مليون برميل يوميًا, وتوفر هذه البيانات نظرة داخلية إلى عمليات الإنتاج التي تقوم بها أوبك وآثارها على العرض العالمي للنفط وديناميات التسعير.
وبالنظر إلى المستقبل، تبقى توقعات أوبك للطلب العالمي على النفط في عام 2025 دون تغيير عن التقييمات السابقة، مع توقعات بزيادة سنوية بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا. يؤكد هذا الثبات في التوقعات التفاني الذي تبديه أوبك في مراقبة اتجاهات السوق وتقديم تقييمات شفافة للديناميات المتغيرة داخل صناعة النفط العالمية.
وتبرز قرارات أوبك بالمحافظة على توقعاتها لتوسع الطلب العالمي على النفط التفاؤل الحذر الذي تظهره المنظمة في ظل استقرار السوق والتحولات الجوهرية في مجال الطاقة, ومع تقدم العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، تواصل رؤى أوبك في أنماط الطلب على النفط تشكل مناقشات تتعلق بسياسات الطاقة وديناميات السوق على المستوى العالمي.
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