ارتفاع غير متوقع في التضخم في أمريكا قد يؤثر على خطط معدلات الفائدة للمحافظة الفيدرالية

(MENAFN
) على عكس التوقعات، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم خلال شهر فبراير، نتيجة زيادة في أسعار البنزين وتكاليف المعيشة, وهذا الارتفاع غير المتوقع يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، مما يثير تكهنات حول موعد قرار المحافظة الفيدرالية بضبط معدلات الفائدة، التي كان من المفترض سابقاً أن تحدث في يونيو.
كما تكشف البيانات من مكتب الإحصاء العملياتي التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد عالمي ارتفع إلى 3.2 في المئة سنوياً في فبراير، متحدية التوقعات التي كانت تتوقع أن يبقى التضخم عند مستوى يناير البالغ 3.1 في المئة, ويشكل الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، أكثر من 60 في المئة من النمو الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين.
كذلك ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتًا، متماسكًا عند 0.4 في المئة من يناير, وشهد مؤشر سي بي آي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة العرضية، انخفاضاً طفيفاً إلى 3.8 في المئة في فبراير، مقابل توقعات بانخفاض إلى 3.7 في المئة من 3.9 في المئة في يناير, ورداً على ذلك، سعى رئيس المحافظة الفيدرالية الأمريكية جيروم باول إلى تطمين الكونغرس في مارس، مؤكداً أن قرارات المستقبل بشأن ضبط معدلات الفائدة ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية, وتسلط تصريحات باول الضوء على التزام المحافظة الفيدرالية باتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات، مع تجاوز الضغوط التضخمية وعملية الانتعاش الاقتصادي.
في حين تشكل الزيادة غير المتوقعة في معدلات التضخم تحدياً لمناقشات السياسة النقدية للمحافظة الفيدرالية، مما قد يؤخر ضبط معدلات الفائدة. ومع مراقبة صانعي السياسات بعناية للمؤشرات الاقتصادية وأنماط التضخم، تظل الطريقة المستقبلية للسياسة النقدية تعتمد على تغير الظروف الاقتصادية والتحليل القائم على البيانات.
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