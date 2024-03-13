سفير عربي يقترح ترسيخ الشراكة مع شركة (JBS)

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) غويانيا – بعد زيارة مصنع لشركة (JBS) لإنتاج لحوم البقر الحلال بنسبة 100% في مدينة غويانيا، عاصمة ولاية غوياس، صرح عميد مجلس السفراء العرب والسفير الفلسطيني لدى البرازيل، السيد إبراهيم الزبن، لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA) أن هناك فرصاً متاحة أمام الشركة لتعزيز وتوسيع نطاق تواجدها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال:“نأمل بعد هذه الزيارة أن يفتح التقارب آفاقا جديدة لتبادل أكبر مع العالم العربي، بما يتيح الفرص لإنشاء المزيد من المصانع في الدول العربية” (في الصورة أعلاه، أعضاء الوفد قبل دخول منشآت الشركة). علماً بأن للشركة البرازيلية وحدات صناعية حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الدبلوماسيين العرب المدير التنفيذي للأسواق الجديدة في شركة (JBS)، السيد مارسيو رودريغيز، الذي قال إن الشركة ترصد باستمرار الفرص المتاحة في كافة الأسواق العالمية، مذكرًا بأن الدول العربية مهمة جدًا بالنسبة للشركة، التي تعد أكبر شركة منتجة للحوم البقر والدجاج في العالم. كما عبر عن سروره، مؤكداً إنه“لشرف كبير” أن تستقبل (JBS) الدبلوماسيين العرب للتعرف عن كثب على مراحل العملية الإنتاجية.

كما شارك في الزيارة نائب الرئيس للعلاقات الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد مراد. حيث ذكر أن الوحدة هي بمثابة“بطاقة شخصية” تقدمها الشركة للمستوردين، نظرا للعناية بالمنشأ والإنتاج والإجراءات والنظافة المتبعة. وقال:“بالنسبة للسفراء المشاركين في الزيارة، فإن أهميتها لم تقتصر على إظهار الاهتمام بعملية الحلال فحسب، بل بإبداء اهتمامهم بشراء المنتجات الحلال من البرازيل. إن هذه الزيارة تعتبر، بلا شك، فرصة عظيمة أمام شركة (JBS) لاستكشاف السوق الخارجية والتعرف على خصائص الجالية الإسلامية في السوق البرازيلية”.

وخلال الزيارة للمصنع، قام الدبلوماسيون بزيارة قسمي التخزين ونزع العظام، بالإضافة إلى الاستماع إلى محاضرة عن الشركة وعلاماتها التجارية.

وقد شارك في الزيارة الرسمية إلى ولاية غوياس، المدير التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البرازيلية السيد تامر منصور. ومن بين الدبلوماسيين، فقد حظيت الزيارة، بالإضافة إلى السفير الزبن، بمشاركة كل من سفير الجامعة العربية في البرازيل السيد قيس معروف خيرو شقير؛ وسفير دولة قطر السيد أحمد محمد الشيباني؛ وسفير دولة ليبيا السيد أسامة إبراهيم صوان، وسفيرة جمهورية مصر العربية السيدة مي طه خليل؛ وسفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد واني عبد الله ادريسا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد معن مساعدة، والقائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية العراق الدكتور فراس حسن هاشم، وسفيرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة أميرة آسيا، وسفير جمهورية السودان الوزير المفوض محمد الرشيد سيدأحمد. ويشارك في هذه الزيارة الرسمية أيضا مستشارا السفارة الفلسطينية السيدان توفيق وفارس محمد نخلة ومستشار العلاقات المؤسسية لدى الغرفة العربية السيد باسل أبو لطيف.

*ترجمة صالح حسن

ماركوس كارييلي / أنبا

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