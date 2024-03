سفير عربي يقترح ترسيخ الشراكة مع شركة (JBS)

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) غويانيا – بعد زيارة مصنع لشركة (JBS) لإنتاج لحوم البقر الحلال بنسبة 100% في مدينة غويانيا، عاصمة ولاية غوياس، صرح عميد مجلس السفراء العرب والسفير الفلسطيني لدى البرازيل، السيد إبراهيم الزبن، لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA) أن هناك فرصاً متاحة أمام الشركة لتعزيز وتوسيع نطاق تواجدها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال:“نأمل بعد هذه الزيارة أن يفتح التقارب آفاقا جديدة لتبادل أكبر مع العالم العربي، بما يتيح الفرص لإنشاء المزيد من المصانع في الدول العربية” (في الصورة أعلاه، أعضاء الوفد قبل دخول منشآت الشركة). علماً بأن للشركة البرازيلية وحدات صناعية حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الدبلوماسيين العرب المدير التنفيذي للأسواق الجديدة في شركة (JBS)، السيد مارسيو رودريغيز، الذي قال إن الشركة ترصد باستمرار الفرص المتاحة في كافة الأسواق العالمية، مذكرًا بأن الدول العربية مهمة جدًا بالنسبة للشركة، التي تعد أكبر شركة منتجة للحوم البقر والدجاج في العالم. كما عبر عن سروره، مؤكداً إنه“لشرف كبير” أن تستقبل (JBS) الدبلوماسيين العرب للتعرف عن كثب على مراحل العملية الإنتاجية.

كما شارك في الزيارة نائب الرئيس للعلاقات الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد مراد. حيث ذكر أن الوحدة هي بمثابة“بطاقة شخصية” تقدمها الشركة للمستوردين، نظرا للعناية بالمنشأ والإنتاج والإجراءات والنظافة المتبعة. وقال:“بالنسبة للسفراء المشاركين في الزيارة، فإن أهميتها لم تقتصر على إظهار الاهتمام بعملية الحلال فحسب، بل بإبداء اهتمامهم بشراء المنتجات الحلال من البرازيل. إن هذه الزيارة تعتبر، بلا شك، فرصة عظيمة أمام شركة (JBS) لاستكشاف السوق الخارجية والتعرف على خصائص الجالية الإسلامية في السوق البرازيلية”.

وخلال الزيارة للمصنع، قام الدبلوماسيون بزيارة قسمي التخزين ونزع العظام، بالإضافة إلى الاستماع إلى محاضرة عن الشركة وعلاماتها التجارية.

وقد شارك في الزيارة الرسمية إلى ولاية غوياس، المدير التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البرازيلية السيد تامر منصور. ومن بين الدبلوماسيين، فقد حظيت الزيارة، بالإضافة إلى السفير الزبن، بمشاركة كل من سفير الجامعة العربية في البرازيل السيد قيس معروف خيرو شقير؛ وسفير دولة قطر السيد أحمد محمد الشيباني؛ وسفير دولة ليبيا السيد أسامة إبراهيم صوان، وسفيرة جمهورية مصر العربية السيدة مي طه خليل؛ وسفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد واني عبد الله ادريسا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد معن مساعدة، والقائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية العراق الدكتور فراس حسن هاشم، وسفيرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة أميرة آسيا، وسفير جمهورية السودان الوزير المفوض محمد الرشيد سيدأحمد. ويشارك في هذه الزيارة الرسمية أيضا مستشارا السفارة الفلسطينية السيدان توفيق وفارس محمد نخلة ومستشار العلاقات المؤسسية لدى الغرفة العربية السيد باسل أبو لطيف.

*ترجمة صالح حسن

ماركوس كارييلي / أنبا

The post سفير عربي يقترح ترسيخ الشراكة مع شركة (JBS) appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .