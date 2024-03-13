صناعةالحلال تضع البرازيل في مصاف الدول الموردة عالمياً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) برازيليا – بعد زيارة وحدات إنتاج لحوم البقر والدجاج في مدينتي غويانيا وبرازيليا، أشار كل من عميد مجلس السفراء العرب وسفير دولة فلسطين لدى البرازيل السيد إبراهيم الزبن، ونائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات الدولية السيد محمد مراد، إن الاهتمام بالنظافة الصحية وصناعة الحلال (التي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادؤها) تعزز مكانة البرازيل كمورد عالمي أساسي للمواد الغذائية إلى الدول العربية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تطوير أعمال تجارية جديدة (في الصورة أعلاه، أعضاء الوفد في زيارة لوحدة إنتاجية لشركة سيارا“Seara” في برازيليا).

تم إقامة مأدبة الغداء في مطعم الشركة في برازيليا

هذا وكان الوفد الدبلوماسي العربي قد قام يوم الخميس (07) بزيارة مصنع إنتاج لحوم الدجاج لشركة“سيارا” (Seara) في برازيليا، علماً بأن الشركة المذكورة هي إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة“جي بي اس” (JBS)، التي استقبلت يوم الأربعاء (06) الدبلوماسيين العرب في خط إنتاج لحوم البقر التابع لها في مدينة غويانيا بولاية غوياس. علماً بأن كافة المنتجات المصنعة في هاتين الوحدتين هي منتجات معتمدة كحلال للمستهلكين المسلمين. وبالنسبة لمصنع برازيليا، فإن 60% إنتاجه مخصص للسوق الأجنبية.

وقال السفير الزبن لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA) أنه نظراً لتحديات الحصول على الغذاء في العالم، فإن الشركات مثل تلك التي تمت زيارتها تعد“مصدراً” [لتوريد الغذاء]“خاصة لمنطقة الشرق الأوسط”. وركز الدبلوماسي على الإلتزام بالمعايير الصحية والإنتاج الحلال وغيرها من العوامل الإيجابية التي تعزز من مصداقية المنتجات البرازيلية. وأضاف قائلا:“إن هذه العوامل تحفز الأطراف المهتمة على التواصل بهذه الشركة العملاقة، التي تمثل إمبراطورية إنتاجية.”

والجدير بالذكر أن جميع الشركات المنتجة للمواد الغذائية هي شركات مرخصة ومعتمدة وتخضع للمراقبة المستمرة من قبل الوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات. وبالنسبة للإنتاج الحلال، تحتاج الشركات إلى شهادة محددة، صادرة عن الجهات المانحة، خاصة وأن الذبح والإنتاج الحلال يتطلبان سلسلة من المعايير التي يجب اتباعها، بما في ذلك: أن يكون الحيوان واعيًا وقت الذبح، الذي يجب أن يقوم به مسلم. علاوة على ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي احتكاك بلحم الخنزير المحرم على المسلمين.

وذكر مراد أن جدول الأعمال الذي استمر لمدة يومين في الوسط الغربي البرازيلي كان“إيجابيًا في عدة جوانب”. وسلط الضوء على الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية بالنسبة للعالم العربي. وأردف قائلاً:“لكن ذلك لا يقتصر على مجرد توريد المنتجات الغذائية، بل ينبغي الإلتزام بتوريد الأغذية المصنعة والمذبوحة بالطريقة المسموح بها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. ولقد تمكن الدبلوماسيون من التعرف عن كثب على كافة مراحل الإنتاج في المنشآت التي قمنا بزيارتها”.

اجتماعات أخرى

مأدبة العشاء التي أقامهاكايادو في مقر حكومة ولاية غوياس: تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والشراكات.

خلال الزيارة التي قاموا بها لولاية غوياس، التقى السفراء العرب بأعضاء مجلس إدارة“الرابطة التجارية والصناعية والخدماتية في غوياس”. حيث تم الإتفاق على استئناف ما تم مناقشته في اجتماعات جديدة“وفي زيارة أخرى إلى غويانيا”، بغية توفير المزيد من الفرص ليتمكن رجال الأعمال العرب والمحليين من بحث سبل توسيع نطاق الأعمال التجارية، وتوفير المقومات اللازمة ليتمكن المنتجون المحليون من زيادة صادراتهم إلى العالم العربي. وقال:“تعد الدول العربية حاليا الوجهة الثانية لصادرات الولاية، وسنعمل على أن تكون الأولى”.

وفي مساء الأربعاء، استقبل حاكم ولاية غوياس، السيد رونالدو كايادو، أعضاء الوفد في مأدبة عشاء أقامها في مقر الحكومة. وتبادل الزبن وكايادو الآراء حول النزاع في غزة والفرص لزيادة حجم المبادلات التجارية ما بين الولاية الدول العربية.

وقد شارك في الزيارة الرسمية إلى ولاية غوياس، المدير التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البرازيلية السيد تامر منصور. ومن بين الدبلوماسيين، فقد حظيت الزيارة، بالإضافة إلى السفير الزبن، بمشاركة كل من سفير الجامعة العربية في البرازيل السيد قيس معروف خيرو شقير؛ وسفير دولة قطر السيد أحمد محمد الشيباني؛ وسفير دولة ليبيا السيد أسامة إبراهيم صوان، وسفيرة جمهورية مصر العربية السيدة مي طه خليل؛ وسفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد واني عبد الله ادريسا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد معن مساعدة، وقنصل سفارة جمهورية العراق السيد علي جاسم العبيد، والقائم بالأعمال لدى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة أميرة آسيا، والقائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية السودان الوزير المفوض محمد الرشيد سيدأحمد. وشارك في هذه الزيارة أيضا مستشار السفارة الفلسطينية السيد فارس محمد نخلة ومستشار العلاقات المؤسسية لدى الغرفة العربية السيد باسل أبو لطيف.

شارك الصحفي في الزيارة بدعوة من شركة (JBS)

*ترجمة صالح حسن

ماركوس كارييلي / أنبا ماركوس كارييلي / أنبا ماركوس كارييلي / أنبا

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