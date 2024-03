صناعةالحلال تضع البرازيل في مصاف الدول الموردة عالمياً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) برازيليا – بعد زيارة وحدات إنتاج لحوم البقر والدجاج في مدينتي غويانيا وبرازيليا، أشار كل من عميد مجلس السفراء العرب وسفير دولة فلسطين لدى البرازيل السيد إبراهيم الزبن، ونائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات الدولية السيد محمد مراد، إن الاهتمام بالنظافة الصحية وصناعة الحلال (التي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادؤها) تعزز مكانة البرازيل كمورد عالمي أساسي للمواد الغذائية إلى الدول العربية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تطوير أعمال تجارية جديدة (في الصورة أعلاه، أعضاء الوفد في زيارة لوحدة إنتاجية لشركة سيارا“Seara” في برازيليا).

تم إقامة مأدبة الغداء في مطعم الشركة في برازيليا

هذا وكان الوفد الدبلوماسي العربي قد قام يوم الخميس (07) بزيارة مصنع إنتاج لحوم الدجاج لشركة“سيارا” (Seara) في برازيليا، علماً بأن الشركة المذكورة هي إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة“جي بي اس” (JBS)، التي استقبلت يوم الأربعاء (06) الدبلوماسيين العرب في خط إنتاج لحوم البقر التابع لها في مدينة غويانيا بولاية غوياس. علماً بأن كافة المنتجات المصنعة في هاتين الوحدتين هي منتجات معتمدة كحلال للمستهلكين المسلمين. وبالنسبة لمصنع برازيليا، فإن 60% إنتاجه مخصص للسوق الأجنبية.

وقال السفير الزبن لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA) أنه نظراً لتحديات الحصول على الغذاء في العالم، فإن الشركات مثل تلك التي تمت زيارتها تعد“مصدراً” [لتوريد الغذاء]“خاصة لمنطقة الشرق الأوسط”. وركز الدبلوماسي على الإلتزام بالمعايير الصحية والإنتاج الحلال وغيرها من العوامل الإيجابية التي تعزز من مصداقية المنتجات البرازيلية. وأضاف قائلا:“إن هذه العوامل تحفز الأطراف المهتمة على التواصل بهذه الشركة العملاقة، التي تمثل إمبراطورية إنتاجية.”

والجدير بالذكر أن جميع الشركات المنتجة للمواد الغذائية هي شركات مرخصة ومعتمدة وتخضع للمراقبة المستمرة من قبل الوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات. وبالنسبة للإنتاج الحلال، تحتاج الشركات إلى شهادة محددة، صادرة عن الجهات المانحة، خاصة وأن الذبح والإنتاج الحلال يتطلبان سلسلة من المعايير التي يجب اتباعها، بما في ذلك: أن يكون الحيوان واعيًا وقت الذبح، الذي يجب أن يقوم به مسلم. علاوة على ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي احتكاك بلحم الخنزير المحرم على المسلمين.

وذكر مراد أن جدول الأعمال الذي استمر لمدة يومين في الوسط الغربي البرازيلي كان“إيجابيًا في عدة جوانب”. وسلط الضوء على الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية بالنسبة للعالم العربي. وأردف قائلاً:“لكن ذلك لا يقتصر على مجرد توريد المنتجات الغذائية، بل ينبغي الإلتزام بتوريد الأغذية المصنعة والمذبوحة بالطريقة المسموح بها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. ولقد تمكن الدبلوماسيون من التعرف عن كثب على كافة مراحل الإنتاج في المنشآت التي قمنا بزيارتها”.

اجتماعات أخرى

مأدبة العشاء التي أقامهاكايادو في مقر حكومة ولاية غوياس: تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والشراكات.

خلال الزيارة التي قاموا بها لولاية غوياس، التقى السفراء العرب بأعضاء مجلس إدارة“الرابطة التجارية والصناعية والخدماتية في غوياس”. حيث تم الإتفاق على استئناف ما تم مناقشته في اجتماعات جديدة“وفي زيارة أخرى إلى غويانيا”، بغية توفير المزيد من الفرص ليتمكن رجال الأعمال العرب والمحليين من بحث سبل توسيع نطاق الأعمال التجارية، وتوفير المقومات اللازمة ليتمكن المنتجون المحليون من زيادة صادراتهم إلى العالم العربي. وقال:“تعد الدول العربية حاليا الوجهة الثانية لصادرات الولاية، وسنعمل على أن تكون الأولى”.

وفي مساء الأربعاء، استقبل حاكم ولاية غوياس، السيد رونالدو كايادو، أعضاء الوفد في مأدبة عشاء أقامها في مقر الحكومة. وتبادل الزبن وكايادو الآراء حول النزاع في غزة والفرص لزيادة حجم المبادلات التجارية ما بين الولاية الدول العربية.

وقد شارك في الزيارة الرسمية إلى ولاية غوياس، المدير التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البرازيلية السيد تامر منصور. ومن بين الدبلوماسيين، فقد حظيت الزيارة، بالإضافة إلى السفير الزبن، بمشاركة كل من سفير الجامعة العربية في البرازيل السيد قيس معروف خيرو شقير؛ وسفير دولة قطر السيد أحمد محمد الشيباني؛ وسفير دولة ليبيا السيد أسامة إبراهيم صوان، وسفيرة جمهورية مصر العربية السيدة مي طه خليل؛ وسفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد واني عبد الله ادريسا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد معن مساعدة، وقنصل سفارة جمهورية العراق السيد علي جاسم العبيد، والقائم بالأعمال لدى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة أميرة آسيا، والقائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية السودان الوزير المفوض محمد الرشيد سيدأحمد. وشارك في هذه الزيارة أيضا مستشار السفارة الفلسطينية السيد فارس محمد نخلة ومستشار العلاقات المؤسسية لدى الغرفة العربية السيد باسل أبو لطيف.

