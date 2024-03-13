الغرفة العربية البرازيلية تتوجه ببعثة نسائية إلى السعودية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تنظم لجنة المرأة في الغرفة التجارية العربية البرازيلية” وَحي – نساء ملهمات” بعثة نسائية برازيلية إلى المملكة العربية السعودية في شهر آيار/مايو. تقوم المجموعة بهذه الرحلة بهدف ربط كل من السيدات البرازيليات والسعوديات، بهدف قيام كلا الجانبين بالتعرف على حقيقة تمكين المرأة والقيادة النسائية لدى البلدين. التسجيل مفتوح للمشاركة في هذه البعثة.

إن هدف هذه الأجندة هو الاندماج والتمكين والتواصل، مع التركيز دائماً على تمكين المرأة. ويتضمن برنامج البعثة ندوات واجتماعات مع أصحاب المصلحة، ولقاءات مع اللجان النسائية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي، وزيارات ثقافية وزيارة معرض Saudi Food، وهو معرض للمواد الغذائية والمشروبات الذي سيقام في هذا البلد العربي خلال فترة هذه البعثة. كما ستشهد هذه البعثة كذلك نشاطات تركز على قطاعات وفقاً للملف التجاري للمشاركات.

العاصمة السعودية الرياض هي إحدى المدن التي ستزورها البعثة

تعتقد رئيسة لجنة“وحي – WAHI” اليساندرا فريزو أن البعثة ستبني جسوراً من التفاهم والتعاون بين سيدات الأعمال في كلا البلدين. حيث قالت في حديث لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA :“بالنسبة لنا كلجنة وحي، إن هذا النشاط ليس ببعثة فحسب وإنما هو رحلة ذات خصوصية. إن هذه المبادرة لا تُظهر فقط الأهمية الاقتصادية النسائية في البرازيل والسعودية، وإنما تعني فتح الأبواب للتعاون والنمو المتبادل، تقودها روح الريادة التي تشكل جوهر لجنتنا”

إن هدف لجنة“وحي” هو التوجه بوفد نسائي يتمتع بروح القيادة – سيدات أو تنفيذيات الأعمال اللواتي لديهن اهتمام في توسيع المعرفة حول منطقة الخليج العربي والفرص المتوفرة في أسواقها. يتضمن الوفد تنفيذيات من المستوى C، سواء رئيسات وحتى رئيسات تنفيذيات ومديرات.

لقد تم اختيار السعودية كوجهة لهذه البعثة لأن هذا البلد العربي يعتبر مركزاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لكونه يمتلك أفضل اقتصاد في المنطقة وهو أكبر منتج للنفط في العالم. كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك إحدى أكبر الاحتياطات المالية في العالم من خلال صندوقها السيادي الذي ينفذ الخطة الاستراتيجية رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنمية وتنوع النشاط الاقتصادي المحلي.

إن هذا البلد العربي هو عضو في مجموعات رئيسية في العالم، من الابتكار التكنولوجي إلى الاستدامة وقضايا المرأة والرياضة. لقد خطا السعوديون خطوات كبيرة في دمج المرأة في سوق العمل، ويستضيفون سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وتمكنوا من إبراز دوري كرة القدم المحلي، وسوف يستضيفون كأس العالم لكرة القدم 2034 والمعرض العالمي لمعرض إكسبو 2030 ، وهم مشاركون في G20 وقد استضافوا قمة المجموعة في عام 2020 ، وبالإضافة إلى ذلك يقومون ببناء مشاريع متطورة مثل المدينة خالية من الكربون.

وقالت فريزو لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:” هناك الكثير من الأمور التي نجهلها ونحتاج للتعرف عليها، لكني أؤمن في مقولة أن الشيء الصعب هو ذلك الذي نجهله. وعند تنظيمنا للقاء بين السيدات البرازيليات والسعوديات، فإننا نقوم بتمهيد الطريق لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات وتطوير الشراكات الاستراتيجية والمباحثات البناءة حول المشاريع وغيرها من المواضيع”.

إن أجندة بعثة لجنة وحي ستكون في الفترة من 18 إلى 25 أيار/مايو في كل من العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد. على السيدات المهتمات في الانضمام لهذه البعثة التسجيل حتى تاريخ 17 نيسان/أبريل. كما يجب على الراغبات بالمشاركة في هذه البعثة التمتع بلغة إنكليزية طليقة.

لجنة وحي

تم تأسيس هذه اللجنة في العام 2020

أسَسَتْ الغرفة التجارية العربية البرازيلية اللجنة النسائية في شهر تموز/يوليو من العام 2020. حيث كان الهدف من هذه المبادرة هو تعارف كل من السيدات العربيات والبرازيليات وتبادل التجارب في مجال أعمالهن وإبرام الصفقات فيما بينهن، وأن يكون هذا التبادل بمثابة مصدر إلهام للإنجاز والابتكار أكثر وأكثر. إن كلمة وحي في اللغة العربية تعني“الإلهام” أما حروفها الإنكليزية فهي الحروف الاولى من عبارة: Women's Achievements High Inspiration – إنجازات المرأة إلهام كبير.

وكانت اللجنة منذ تأسيسها قد نظمت العديد من الفعاليات والنشاطات، من بينها تبادل التجارب والخبرات مع مجموعات نسائية أخرى من البرازيل والعالم العربي. بالإضافة لفعاليات افتراضية وحضورية حول الحضور النسائي في عالم الأعمال، والمشاركة في الحملات التضامنية والإنسانية، بالإضافة للتعاون والمشاركة الرائدة في فعاليات متنوعة في الغرفة العربية.

تترأس هذه اللجنة السيدة اليساندرا فريزو وكل من أعضاء مجلس إدارة الغرفة السيدة كلاوديا يازجي حداد والسيدة سيلفا أنتيباس.





الخدمات:

بعثة لجنة وحي – المملكة العربية السعودية

لسيدات وتنفيذيات الأعمال المستوى – C

في الفترة من 18 إلى 25 مايو 2024.

تعرف على المزيد حول هذه البعثة

تعرف على لجنة وحي

التسجيل مستمر حتى 17 نيسان/أبريل

يرجى التواصل على:

... ou 55 (11) 99834 6902

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