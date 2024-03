الغرفة العربية البرازيلية تتوجه ببعثة نسائية إلى السعودية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تنظم لجنة المرأة في الغرفة التجارية العربية البرازيلية” وَحي – نساء ملهمات” بعثة نسائية برازيلية إلى المملكة العربية السعودية في شهر آيار/مايو. تقوم المجموعة بهذه الرحلة بهدف ربط كل من السيدات البرازيليات والسعوديات، بهدف قيام كلا الجانبين بالتعرف على حقيقة تمكين المرأة والقيادة النسائية لدى البلدين. التسجيل مفتوح للمشاركة في هذه البعثة.

إن هدف هذه الأجندة هو الاندماج والتمكين والتواصل، مع التركيز دائماً على تمكين المرأة. ويتضمن برنامج البعثة ندوات واجتماعات مع أصحاب المصلحة، ولقاءات مع اللجان النسائية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي، وزيارات ثقافية وزيارة معرض Saudi Food، وهو معرض للمواد الغذائية والمشروبات الذي سيقام في هذا البلد العربي خلال فترة هذه البعثة. كما ستشهد هذه البعثة كذلك نشاطات تركز على قطاعات وفقاً للملف التجاري للمشاركات.

العاصمة السعودية الرياض هي إحدى المدن التي ستزورها البعثة

تعتقد رئيسة لجنة“وحي – WAHI” اليساندرا فريزو أن البعثة ستبني جسوراً من التفاهم والتعاون بين سيدات الأعمال في كلا البلدين. حيث قالت في حديث لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA :“بالنسبة لنا كلجنة وحي، إن هذا النشاط ليس ببعثة فحسب وإنما هو رحلة ذات خصوصية. إن هذه المبادرة لا تُظهر فقط الأهمية الاقتصادية النسائية في البرازيل والسعودية، وإنما تعني فتح الأبواب للتعاون والنمو المتبادل، تقودها روح الريادة التي تشكل جوهر لجنتنا”

إن هدف لجنة“وحي” هو التوجه بوفد نسائي يتمتع بروح القيادة – سيدات أو تنفيذيات الأعمال اللواتي لديهن اهتمام في توسيع المعرفة حول منطقة الخليج العربي والفرص المتوفرة في أسواقها. يتضمن الوفد تنفيذيات من المستوى C، سواء رئيسات وحتى رئيسات تنفيذيات ومديرات.

لقد تم اختيار السعودية كوجهة لهذه البعثة لأن هذا البلد العربي يعتبر مركزاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لكونه يمتلك أفضل اقتصاد في المنطقة وهو أكبر منتج للنفط في العالم. كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك إحدى أكبر الاحتياطات المالية في العالم من خلال صندوقها السيادي الذي ينفذ الخطة الاستراتيجية رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنمية وتنوع النشاط الاقتصادي المحلي.

إن هذا البلد العربي هو عضو في مجموعات رئيسية في العالم، من الابتكار التكنولوجي إلى الاستدامة وقضايا المرأة والرياضة. لقد خطا السعوديون خطوات كبيرة في دمج المرأة في سوق العمل، ويستضيفون سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وتمكنوا من إبراز دوري كرة القدم المحلي، وسوف يستضيفون كأس العالم لكرة القدم 2034 والمعرض العالمي لمعرض إكسبو 2030 ، وهم مشاركون في G20 وقد استضافوا قمة المجموعة في عام 2020 ، وبالإضافة إلى ذلك يقومون ببناء مشاريع متطورة مثل المدينة خالية من الكربون.

وقالت فريزو لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:” هناك الكثير من الأمور التي نجهلها ونحتاج للتعرف عليها، لكني أؤمن في مقولة أن الشيء الصعب هو ذلك الذي نجهله. وعند تنظيمنا للقاء بين السيدات البرازيليات والسعوديات، فإننا نقوم بتمهيد الطريق لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات وتطوير الشراكات الاستراتيجية والمباحثات البناءة حول المشاريع وغيرها من المواضيع”.

إن أجندة بعثة لجنة وحي ستكون في الفترة من 18 إلى 25 أيار/مايو في كل من العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد. على السيدات المهتمات في الانضمام لهذه البعثة التسجيل حتى تاريخ 17 نيسان/أبريل. كما يجب على الراغبات بالمشاركة في هذه البعثة التمتع بلغة إنكليزية طليقة.

لجنة وحي

تم تأسيس هذه اللجنة في العام 2020

أسَسَتْ الغرفة التجارية العربية البرازيلية اللجنة النسائية في شهر تموز/يوليو من العام 2020. حيث كان الهدف من هذه المبادرة هو تعارف كل من السيدات العربيات والبرازيليات وتبادل التجارب في مجال أعمالهن وإبرام الصفقات فيما بينهن، وأن يكون هذا التبادل بمثابة مصدر إلهام للإنجاز والابتكار أكثر وأكثر. إن كلمة وحي في اللغة العربية تعني“الإلهام” أما حروفها الإنكليزية فهي الحروف الاولى من عبارة: Women's Achievements High Inspiration – إنجازات المرأة إلهام كبير.

وكانت اللجنة منذ تأسيسها قد نظمت العديد من الفعاليات والنشاطات، من بينها تبادل التجارب والخبرات مع مجموعات نسائية أخرى من البرازيل والعالم العربي. بالإضافة لفعاليات افتراضية وحضورية حول الحضور النسائي في عالم الأعمال، والمشاركة في الحملات التضامنية والإنسانية، بالإضافة للتعاون والمشاركة الرائدة في فعاليات متنوعة في الغرفة العربية.

تترأس هذه اللجنة السيدة اليساندرا فريزو وكل من أعضاء مجلس إدارة الغرفة السيدة كلاوديا يازجي حداد والسيدة سيلفا أنتيباس.





