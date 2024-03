البرازيل والإمارات والارتقاء إلى مستوى جديد من العلاقات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفة (في الصورة أعلاه) في يوم الخميس 7 آذار/مارس في دبي، أن البرازيل والإمارات العربية المتحدة من الممكن أن ترتقيا بعلاقاتهما إلى مستوى جديد في المستقبل القريب، وذلك من خلال اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمارات والأعمال الموقعة بين البلدين وغيرها من الاتفاقيات التي تتم مناقشتها حول التعاون الاقتصادي.

وكان السفير شحفة قد تحدث خلال مؤتمر البرازيل – الإمارات الذي تنظمه مجموعة قادة الأعمال – Lide، كجزء من بعثة إلى الخليج العربي. حيث كان وفد رجال الأعمال البرازيلي الذي يضم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية قد بدأ أجندته في المملكة العربية السعودية في 3 آذار/مارس واختتمها يوم الجمعة 8 آذار/مارس في الإمارات العربية المتحدة. حيث كان هذا المؤتمر إحدى أهم نقاط هذه الاجندة.

الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر كان قد تحدث كذلك في دبي

وأضاف السفير شحفة:“هناك الكثير من القطاعات التي من الممكن أن نتعاون بها، مثل الاقتصاد الأخضر والبناء والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، اللواتي من الممكن أن تكون في صلب اهتمام المستثمرين البرازيليين والإماراتيين”. وقد تحدث إلى العرب قائلاً إن البرازيل تحضر برنامجاً من أكبر وأكثر البرامج جذباً حول الامتيازات العامة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والشمول الرقمي والانتقال بالطاقة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة.

كما تحدث السفير شحفه حول عوامل الجذب الاماراتية من اجل توسع الشركات البرازيلية، خاصة وأن للبلاد اتفاقية للتجارة الحرة مع أكثر من 33 بلداً، وهذا يتيح الوصول بأسعار تنافسية وإلى ما يقارب 2 مليار مستهلك. حيث قال:” عوامل الجذب هذه تحول البلاد إلى وجهة جذابة لرواد الأعمال البرازيليين الراغبين في بناء مشاريع التدويل والتصدير إلى أسواق مهمة في مناطق متنوعة حول العالم”.

وكانت قيادات برازيلية إماراتية قد تحدثت في هذا المؤتمر، مثل الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر. ووفقاً لفيديو نشرته مجموعة Lide، فقد دافع تامر عن التجارة كوسيلة للدبلوماسية، حيث قال في هذا السياق مشيداً بنجاح هذه البعثة:” يجب أن نتعامل بطريقة جيدة مع كل الدول لأنه إذا كانت العلاقات الدولية في الماضي البعيد ترتقي من خلال الاتصال السياسي والمؤسسي، فإنها اليوم ترتقي من خلال العلاقات التجارية”

كذلك أكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الاماراتية جمعه الكيت، أن التحالف بين البرازيل وبلاده يدخل مرحلة جديدة ومثيرة. أما رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه فتحدث حول إمكانيات البرازيل في قطاع الأغذية. كما تحدث كذلك العديد من المسؤولين ورجال الأعمال كممثل وزارة الذكاء الاصطناعي الاماراتية عاشر دلموك، ووزير الزراعة البرازيلي السابق روبرتو رودريغز، ومدير العمليات في شركة مينيرفا فود البرازيلية مارتيم دي جياكومو.

LIDE

The post البرازيل والإمارات والارتقاء إلى مستوى جديد من العلاقات appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .