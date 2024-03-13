البرازيل والإمارات والارتقاء إلى مستوى جديد من العلاقات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفة (في الصورة أعلاه) في يوم الخميس 7 آذار/مارس في دبي، أن البرازيل والإمارات العربية المتحدة من الممكن أن ترتقيا بعلاقاتهما إلى مستوى جديد في المستقبل القريب، وذلك من خلال اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمارات والأعمال الموقعة بين البلدين وغيرها من الاتفاقيات التي تتم مناقشتها حول التعاون الاقتصادي.

وكان السفير شحفة قد تحدث خلال مؤتمر البرازيل – الإمارات الذي تنظمه مجموعة قادة الأعمال – Lide، كجزء من بعثة إلى الخليج العربي. حيث كان وفد رجال الأعمال البرازيلي الذي يضم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية قد بدأ أجندته في المملكة العربية السعودية في 3 آذار/مارس واختتمها يوم الجمعة 8 آذار/مارس في الإمارات العربية المتحدة. حيث كان هذا المؤتمر إحدى أهم نقاط هذه الاجندة.

الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر كان قد تحدث كذلك في دبي

وأضاف السفير شحفة:“هناك الكثير من القطاعات التي من الممكن أن نتعاون بها، مثل الاقتصاد الأخضر والبناء والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، اللواتي من الممكن أن تكون في صلب اهتمام المستثمرين البرازيليين والإماراتيين”. وقد تحدث إلى العرب قائلاً إن البرازيل تحضر برنامجاً من أكبر وأكثر البرامج جذباً حول الامتيازات العامة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والشمول الرقمي والانتقال بالطاقة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة.

كما تحدث السفير شحفه حول عوامل الجذب الاماراتية من اجل توسع الشركات البرازيلية، خاصة وأن للبلاد اتفاقية للتجارة الحرة مع أكثر من 33 بلداً، وهذا يتيح الوصول بأسعار تنافسية وإلى ما يقارب 2 مليار مستهلك. حيث قال:” عوامل الجذب هذه تحول البلاد إلى وجهة جذابة لرواد الأعمال البرازيليين الراغبين في بناء مشاريع التدويل والتصدير إلى أسواق مهمة في مناطق متنوعة حول العالم”.

وكانت قيادات برازيلية إماراتية قد تحدثت في هذا المؤتمر، مثل الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر. ووفقاً لفيديو نشرته مجموعة Lide، فقد دافع تامر عن التجارة كوسيلة للدبلوماسية، حيث قال في هذا السياق مشيداً بنجاح هذه البعثة:” يجب أن نتعامل بطريقة جيدة مع كل الدول لأنه إذا كانت العلاقات الدولية في الماضي البعيد ترتقي من خلال الاتصال السياسي والمؤسسي، فإنها اليوم ترتقي من خلال العلاقات التجارية”

كذلك أكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الاماراتية جمعه الكيت، أن التحالف بين البرازيل وبلاده يدخل مرحلة جديدة ومثيرة. أما رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه فتحدث حول إمكانيات البرازيل في قطاع الأغذية. كما تحدث كذلك العديد من المسؤولين ورجال الأعمال كممثل وزارة الذكاء الاصطناعي الاماراتية عاشر دلموك، ووزير الزراعة البرازيلي السابق روبرتو رودريغز، ومدير العمليات في شركة مينيرفا فود البرازيلية مارتيم دي جياكومو.

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