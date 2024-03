تونس تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً في المنشورات العلمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية والتي استند عليها تقرير وكالة تونس افريقيا للأنباء (TAP)، فقد حقق عدد المنشورات العلمية التونسية نمواً بنسبة 20% بين العامين 2019 و2022. حيث تحتل البلاد المركز الـ 12 في التصنيف الدولي للمنشورات العلمية.

إن المنشورات العلمية هي عبارة عن نصوص تقدم نتائج لبحث قم به مختصون في مجال ما. إن الهدف هو توصيل المعرفة والاكتشافات الجديدة إلى المجتمع العلمي أو إلى الجمهور. إن عدد المنشورات متعلق مباشرة بعدد الأبحاث المنجزة في البلاد.

ووفقاً للوزارة فإن جزء من المنشورات التونسية هي منشورات مشتركة مع دول أخرى. وفي فترة المسح كانت قد نمت المنشورات التي أجريت مع الاجانب بنسبة 58%، حيث أجريت 23.5% في فرنسا.

في العام 2022، شهدت الابحاث مشاركة 25.803 لأعضاء في معاهد تركز على هذا النشاط، بما فيهم 11 ألف دكتور وطالب دكتوراه. ومن الجدير بالذكر أن نصف عدد المشاركين، 59% من النساء.

وارتفع عدد مخابر الابحاث في تونس من491 مخبر في العام 2022 إلى 501 في العام الماضي، حيث أن 58% منهم مختصين في الطاقة والتكنولوجيا، و36% في العلوم الزراعية والطب البيطري، و3% في العلوم الدقيقة والتجريبية، و3% في العلوم الانسانية.

الصورة أعلاه مجرد صورة توضيحية.





