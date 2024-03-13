توقعات أوبك المستقرة تدعم أسعار النفط في ضوء عدم الاستقرار السياسي العالمي

(MENAFN
) يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، استقرت أسعار النفط بعد إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارها بالحفاظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال السنوات الحالية والقادمة, ويأتي ذلك وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، مما ساهم في تعقيد الأوضاع في الأسواق العالمية للطاقة.
كما أظهرت عقود النفط الخام برنت لتسليم مايو زيادة طفيفة قدرها 24 سنتًا، لتصل إلى 82.45 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش, وبالمثل، سجلت عقود النفط الأمريكي لأبريل ارتفاعًا بقيمة 31 سنتًا، لتستقر عند 78.24 دولارًا للبرميل, ويعكس اختيار أوبك للحفاظ على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و 2025 تفاؤلًا حذرًا في ظل التحديات الجيوسياسية المستمرة, وعلاوة على ذلك، قامت المنظمة بتعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي، مما يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم إضافي.
كذلك شارك محللون من "إيه إن زد" وجهات نظرهم حول المشهد الحالي للسوق، مشيرين إلى أن أسعار النفط الخام تتحرك ضمن نطاق ضيق بينما ينتظر المتداولون تقديرات الطلب من تقارير الشهرية الصادرة عن الوكالات الرئيسية للنفط, ويتوقعون أنه في حين من المتوقع أن تظل هذه التقديرات في معظمها دون تغيير، فإن أي تحديثات غير متوقعة لأعلى قد تخفف المخاوف بشأن ديناميات الطلب, وأكد محللو "إيه إن زد" أهمية البيانات من منظمات مثل أوبك والوكالة الدولية للطاقة وإدارة المعلومات الطاقوية في تشكيل المشهد السوقي واتجاهات الأسعار.
في حين تستمر التوترات الجيوسياسية، مع تضاءل الآمال في وقف إطلاق النار في غزة وسط تبادلات نارية مستمرة بين إسرائيل وحزب الله, ويؤكد خطر التصعيد المستمر للصراع على التوازن الهش في المنطقة وتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة العالمية, وفي الختام، فإن تأكيد أوبك لتوقعات نمو الطلب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، يخلق منظورًا دقيقًا وحذرًا في أسواق النفط, وبينما يراقب المشاركون في السوق عن كثب التطورات داخل وخارج قطاع الطاقة، سيستمر التفاعل المعقد بين العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية في تشكيل ديناميات أسعار النفط في المدى القريب.
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