معدل البطالة في بريطانيا يزداد زيادة طفيفة مقترناً بتباطؤ نمو الأجور

(MENAFN
) وفقًا لأحدث البيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، شهد معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 3.9 في المئة خلال الثلاثة أشهر السابقة لنهاية يناير, وبالإضافة إلى ذلك، تباطأ بسيط في نمو الأجور، كما أشارت ليز ماكيون، التي تشرف على الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني, وذكرت ماكيون عبر قناتها الرسمية أنه في حين يزداد الرواتب، إلا أن معدل النمو قد تباطأ, ومع ذلك، نظرًا لانخفاض التضخم، فإن الرواتب ما زالت ترتفع في القيمة الحقيقية، مما يوفر بعض الاستقرار في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
كما يبدو النظرة العامة لفرص العمل أقل تفاؤلًا، مع ملاحظة ماكيون لانخفاض مستمر في الشواغر, ولاحظت أنه في حين تظل مستويات التوظيف العامة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن عدد الوظائف المتاحة يستمر في الانخفاض, على الجانب الآخر، استقر معدل البطالة بشكل كبير خلال السنة الماضية، مما يشير إلى درجة من المقاومة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
كذلك صدّق توني ويلسون، الذي يترأس معهد الدراسات الخاصة بالتوظيف، ملاحظات ماكيون، ووصف سوق العمل في المملكة المتحدة بأنه يعاني من الركود نسبيًا, وأشار ويلسون إلى نمط مقلق لانخفاض القوى العاملة، مُنسِبًا هذا الانخفاض إلى عدة عوامل, وأبرز الزيادة في عدد الأفراد، خصوصًا الشباب وكبار السن، الذين يبتعدون عن سوق العمل, بالإضافة إلى ذلك، أكد ويلسون انتشار القلق المتزايد بشأن القضايا الصحية طويلة الأمد كعوائق للتوظيف، مما يعقد أكثر من توازنات سوق العمل.
في حين تُسلط التحولات المتغيرة في سوق العمل البريطاني الضوء على العلاقة المعقدة بين مؤشرات اقتصادية مختلفة مثل معدلات البطالة ونمو الأجور ومشاركة القوى العاملة, وبينما يواجه صانعو السياسات والمحللون هذه التحديات، هناك حاجة ملحة لتدابير مستهدفة لمعالجة العقبات الهيكلية وتعزيز الفرص الاقتصادية المتضمنة لجميع شرائح المجتمع.
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