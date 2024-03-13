مسار ناقلات الوقود يتغير تحت تهديدات الحوثيين

(MENAFN
) وفقًا للمعلومات من مصادر في قطاع الشحن وبيانات تتبع السفن، لوحظ تغيير ملحوظ في المسارات التي تسلكها ناقلات الوقود الصادرة من شركة ريليانس إندستريز، أكبر مجمع تكرير في الهند, وبدلاً من المرور عبر البحر الأحمر، يختار العديد من هذه الناقلات الآن الابحار حول الرأس الجيد, ويُعتبر هذا القرار محفوفًا بالمخاطر بشكل أساسي بسبب المخاوف من الهجمات المتزايدة من قبل مجموعة الحوثيين اليمنية على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.
كما أدت الهجمات التي شنتها مجموعة الحوثيين اليمنية على السفن التي تسير عبر البحر الأحمر إلى استجابة حذرة من قبل شركات الشحن، مما دفعهم إلى تحويل سفنهم جنوبًا حول القارة الأفريقية, وعلى الرغم من أن البحر الأحمر وقناة السويس توفران أقصر مسار بين آسيا وأوروبا، إلا أن المخاطر المتوقعة المرتبطة بهذا المسار دفعت شركات الشحن إلى إعطاء الأولوية للسلامة والأمان على كفاءة العمل.
كذلك كشف مصادر داخل قطاع الشحن أن شركة ريليانس إندستريز توفر مرونة في عقود التأجير مع أصحاب ناقلات الوقود، مما يتيح لهم اختيار المسار المفضل لديهم, ومع ذلك، لوحظ أن غالبية كبيرة من أصحاب ناقلات الوقود يختارون الآن المسار حول أفريقيا، مما يشير إلى المخاوف السائدة داخل الصناعة بشأن سلامة مسار البحر الأحمر.
في حين تؤكد البيانات المستخرجة من مجموعة بورصة لندن هذا التغيير، حيث تظهر أنه منذ منتصف فبراير، قررت ما لا يقل عن ثماني ناقلات اختيار المسار حول الرأس الجيد لنقل الوقود الطائر والديزل إلى أوروبا, ويمثل هذا تحولًا عن الممارسات السابقة، حيث كانت جميع الناقلات التي تحمل الوقود من شركة ريليانس إندستريز تعبر عادة عبر البحر الأحمر.
وبشكل أساسي، يبرز قرار إعادة توجيه ناقلات الوقود بعيدًا عن البحر الأحمر الأهمية القصوى التي توليها الصناعة البحرية للاعتبارات الأمنية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتهديدات المنبعثة عن الجماعات التمردية, ويعكس هذا التغيير الاستراتيجي الجهد المشترك من قبل شركات الشحن والشركات الكبرى في مجال التكرير مثل شركة ريليانس إندستريز للحد من المخاطر وضمان تدفق متواصل للسلع الأساسية إلى الأسواق العالمية.
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