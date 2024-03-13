الحكومة تتخذ موقفاً صارماً تجاه المطورين المتعثرين بشأن أزمة العقارات في الصين

(MENAFN
) تواجه الصين حالياً تحديات كبيرة في قطاع العقارات، وقد تفاقمت هذه التحديات بفعل جائحة كوفيد-19, وقد أدى ذلك إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وفقدان ثقة المشترين والمستثمرين, وقد ساهمت قضايا مثل المشاريع غير المكتملة وانخفاض أسعار العقارات في تفاقم الأزمة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لتعزيز الطلب على السكن، فإن كبار مطوري العقارات ما زالوا يواجهون مشاكل مالية, وأدلى وزير الإسكان ني هونغ بتصريح مؤخراً يشير إلى تغيير في النهج, واقترح أن يضطر الشركات المتعثرة إلى إعلان إفلاسها، مما يمثل تغييراً عن السياسات السابقة للدعم.
كما ألمح تصريح وزير هونغ إلى عواقب محتملة للشركات التي يتبين أنها تصرفت ضد مصلحة الجمهور, وشدد على أنه سيتعين على مثل هذه الشركات مواجهة تحقيقات شاملة وعقوبات قانونية لضمان محاسبتها على أفعالها.
كذلك يأتي هذا الإعلان في وقت حرج حيث قامت الشركات الكبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن بالفعل بعدم الوفاء بديونها, ومع انخفاض مبيعات الوحدات السكنية الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل قطاع العقارات.
في حين تمثل تصريحات وزير هونغ تحولاً كبيراً في استراتيجية الحكومة تجاه أزمة العقارات, من خلال إظهار استعدادها للسماح للشركات المتعثرة بالإفلاس وفرض عقوبات على السلوكيات غير المشروعة، تبرز سلطات الصين إصرارها على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع.
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