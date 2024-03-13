السعودية.. بيان من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع الخيري داخل البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية يوم الثلاثاء بيانا بشأن التبرع الخيري داخل البلاد .
وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأن التبرع داخل السعودية يكون من خلال القنوات والجهات المصرح لها.
وأضاف "أما من يرغب بالتبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج البلاد هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشدد المتحدث على أن مخالفة التعليمات يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية .
وأكد أن ذلك انطلاقا من الحرص على سلامة العمل الخيري وتنامي مصادر دخله، وخشية من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.
روسيا اليوم
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