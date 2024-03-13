السعودية.. بيان من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع الخيري داخل البلاد

MENAFN - Al Wakeel News)أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية يوم الثلاثاء بيانا بشأن التبرع الخيري داخل البلاد .



وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأن التبرع داخل السعودية يكون من خلال القنوات والجهات المصرح لها.



وأضاف "أما من يرغب بالتبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج البلاد هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وشدد المتحدث على أن مخالفة التعليمات يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية .



وأكد أن ذلك انطلاقا من الحرص على سلامة العمل الخيري وتنامي مصادر دخله، وخشية من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.



روسيا اليوم