ما سبب رغبتنا الشديدة بتناول الحلويات في رمضان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عندما نكون في رحلة فقدان الوزن، فإن الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن تعكس التغيرات الصحية، فإن المعاناة من الرغبة الشديدة في تناول السكر مع السعي لإدارة وزنك وتبني خيارات صحية قد يكون أمرًا صعبًا.

خمسة أسباب وراء رغبتنا في تناول السكر:



-نقص العناصر الغذائية مثل الكروم والمغنيسيوم وفيتامين ب وأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الجسم يتوق إلى السكر لتعويض النقص.



-عندما نتناول وجبات غنية بالكربوهيدرات ولكنها منخفضة الدهون والبروتين، يمكن أن يسبب ذلك ارتفاعًا وانخفاضًا بمستويات السكر في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في السكر.



-ارتفاع مستويات الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في السكر. التوتر والقلق الشديد يمكن أن يجعلنا نتوق للسكر كوسيلة للحصول على راحة مؤقتة.



-يمكن أن تؤدي الاختلالات في بكتيريا الأمعاء إلى اختلالات هرمونية، وبالتالي زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الالتهاب.



-يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات.

- يمكن أن يدفع الجسم إلى تناول الوجبات الخفيفة السكرية لمحاربة التعب.

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