بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعت الدول الغربية للقضاء على روسيا، لكنها أصيبت بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي وقوة اقتصاده وجيشه.وقال بوتين في حوار شامل مع وكالة "روسيا سيفودنيا" وقناة "روسيا 1" إن بعض النخب الغربية لا ترغب في وجود دولة ضخمة مثل روسيا بجوارها وتعتقد أنه سيكون من الأفضل تفتيتها إلى أجزاء.



وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية ابتهجت نوعا ما لبدء العملية الخاصة إذ اعتقدت أنها ستتمكن من القضاء على روسيا من خلال العقوبات والأسلحة الغربية وبأيدي القوميين الأوكرانيين.



وقال: "من هنا ظهر هذا الشعار - إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. ولكن في وقت لاحق جاء الإدراك بأن هذا أمر غير مرجح، ثم (فهموا) أنه مستحيل".



وتابع: "أدركوا أنه بدلا من الهزيمة الاستراتيجية (لروسيا)، أصيبوا هم أنفسهم بالعجز.. (ظهر) هذا العجز رغم اعتمادهم على قوة الولايات المتحدة "الجبارة". أصيبوا بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي، وأمام استقرار النظام المالي والاقتصادي الروسي وركائزه الأساسية وأمام القدرات المتنامية للقوات المسلحة الروسية".

RT