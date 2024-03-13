Wednesday, 13 March 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

3/13/2024 3:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعت الدول الغربية للقضاء على روسيا، لكنها أصيبت بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي وقوة اقتصاده وجيشه.
وقال بوتين في حوار شامل مع وكالة "روسيا سيفودنيا" وقناة "روسيا 1" إن بعض النخب الغربية لا ترغب في وجود دولة ضخمة مثل روسيا بجوارها وتعتقد أنه سيكون من الأفضل تفتيتها إلى أجزاء.


وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية ابتهجت نوعا ما لبدء العملية الخاصة إذ اعتقدت أنها ستتمكن من القضاء على روسيا من خلال العقوبات والأسلحة الغربية وبأيدي القوميين الأوكرانيين.


وقال: "من هنا ظهر هذا الشعار - إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. ولكن في وقت لاحق جاء الإدراك بأن هذا أمر غير مرجح، ثم (فهموا) أنه مستحيل".


وتابع: "أدركوا أنه بدلا من الهزيمة الاستراتيجية (لروسيا)، أصيبوا هم أنفسهم بالعجز.. (ظهر) هذا العجز رغم اعتمادهم على قوة الولايات المتحدة "الجبارة". أصيبوا بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي، وأمام استقرار النظام المالي والاقتصادي الروسي وركائزه الأساسية وأمام القدرات المتنامية للقوات المسلحة الروسية".

RT

MENAFN13032024000208011052ID1107970150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث