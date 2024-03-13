بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعت الدول الغربية للقضاء على روسيا، لكنها أصيبت بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي وقوة اقتصاده وجيشه.
وقال بوتين في حوار شامل مع وكالة "روسيا سيفودنيا" وقناة "روسيا 1" إن بعض النخب الغربية لا ترغب في وجود دولة ضخمة مثل روسيا بجوارها وتعتقد أنه سيكون من الأفضل تفتيتها إلى أجزاء.
وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية ابتهجت نوعا ما لبدء العملية الخاصة إذ اعتقدت أنها ستتمكن من القضاء على روسيا من خلال العقوبات والأسلحة الغربية وبأيدي القوميين الأوكرانيين.
وقال: "من هنا ظهر هذا الشعار - إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. ولكن في وقت لاحق جاء الإدراك بأن هذا أمر غير مرجح، ثم (فهموا) أنه مستحيل".
وتابع: "أدركوا أنه بدلا من الهزيمة الاستراتيجية (لروسيا)، أصيبوا هم أنفسهم بالعجز.. (ظهر) هذا العجز رغم اعتمادهم على قوة الولايات المتحدة "الجبارة". أصيبوا بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي، وأمام استقرار النظام المالي والاقتصادي الروسي وركائزه الأساسية وأمام القدرات المتنامية للقوات المسلحة الروسية".
RT
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