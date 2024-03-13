للراغبين في إنقاص الوزن في رمضان.. 6 نصائح ذهبية تساعد على ذلك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسيطر الطعام على جزء كبير من تفكير الشخص الصائم خلال شهر رمضان، وهو ما يشكل معاناة للعديد من الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن، بسبب فقد القدرة على إكمال مهتم في التخلص من الوزن الزائد، فكيف يمكن استغلال الصيام في الحصول على جسم مثالي خلال رمضان؟أوضحت الدكتورة نورهان قنديل، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن رمضان يمثل هذه السنة فرصة ذهبية لخسارة الوزن الزائد، والحصول على الجسم المثالي، بسبب تطبيق العزل المنزلي، وغياب التجمعات العائلية على الإفطار، وهو ما يتيح للشخص الراغب في التخلص من الوزن الزائد الإشراف على ما يتناوله من أطعمة ومشروبات والتحكم في نظامه الغذائي على مدار الشهر.



وأكدت قنديل على ضرورة الاهتمام باتباع بعض العادات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي الذي يتم اتباعه خلال شهر رمضان، والتي من شأنها العمل على خسارة الوزن، وهو ما ستظهر نتائجه على الشخص عند انتهاء الشهر حال الالتزام.



وأضافت أن صيام شهر رمضان يعمل على زيادة معدل الحرق داخل الجسم، مما يساعد على التخلص من الدهون والسعرات الحرارية المتراكمة، من خلال تحفيز الهرمون المسؤول عن حرق الدهون، وإبطاء عمل نظيره المسؤول عن تخزينها، وبالتالي خسارة الوزن.



وقدمت أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح والإرشادات الهادفة لإنقاص الوزن خلال رمضان، وتشمل:

1- الحرص على أن تكون جميع المشروبات المختلفة التي يتم تناولها كالعصائر وغيرها خالية تمامًا من السكر.

2- عدم الإفراط في تناول المشروبات والعصائر على مدار ساعات الإفطار، بسبب احتوائها على كم كبير من السعرات الحرارية.

3- شرب كميات كافية من المياه، بحيث لا تقل عن ثمانية أكواب يوميًا، لتعويض حاجة الجسم منها، مع مراعاة عدم تناول كميات كبيرة منها عند الإفطار أو قبل أذان الفجر، لأن الجسم سيتخلص منها لعدم حاجته إليها بذلك القدر.

4- إدراج أطباق السلطات الصحية في وجبة الإفطار والسحور، بسبب احتوائها على عدد كبير من الخضروات التي تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية وفيتامينات، إضافة إلى احتوائها على الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، وبالتالي عدم الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

5- تناول المشروبات العشبية مثل اليانسون والزنجنبيل وغيرها، لأنها تعمل على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام.

6- الابتعاد عن الإفراط في تناول الأطعمة النشوية مثل المعكرونة والمعجنات والمقليات والحلويات.



وأشارت قنديل إلى أن هذا لا يعني حرمان النفس من تناول ما تشتهيه، ولكن، لابد أن يكون مقدار ما يتم تناوله من أطعمة ومشروبات بالقدر المسموح، ومراعاة عدم الإفراط، لتحقيق التوازن.

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